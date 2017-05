Lamantide e Pastel: due anteprime dal “multi-split” Eight Feet Under Vol. 1

La canadese Zegema Beach Records ha riunito otto band di quattro nazioni (Svezia, Canada, Italia e USA) in un unico split “espanso”, per così dire: Eight Feet Under Vol. 1, due 12” con 22 canzoni in totale.

Per l’Italia, a fianco dei Pastel, troviamo i Lamantide, dei quali ci siamo occupati spesso in passato e che in questa occasione hanno deciso di offrirci l’ascolto in anteprima sia del loro contributo (“In Absentia II”), sia di quello dei Pastel (“Woodpecker”).

L’uscita è prevista a inizio giugno e vedrà coinvolte, a fianco della Zegema Beach, anche l’italiana Shove Records, le statunitensi Don’t Live Like Me e IFB, nonché la tedesca Through Love. Il vinile, infine, sarà racchiuso in un gatefold con grafica curata dall’italiano 108.

In attesa di avere tra le mani l’intero lavoro, non ci resta che augurarvi buon ascolto.

Sotto trovate il player Soundcloud contenente le due tracce che i Lamantide ci danno “in esclusiva”, ancora più in basso c’è anche l’embed dal Bandcamp Zegema Beach, con altri pezzi da sentire.