La nuova edizione del Terracava si svolgerà il 26 gennaio 2017 al Monk di Roma

TERRACAVA

A Sound Fest

Monk Edition

26 Gennaio 2017

Monk Circolo ARCI

Via G.Mirri 35

Nel corso dei secoli, in diverse epoche, vari pensatori e scienziati hanno sempre mantenuto vivo un certo filone di teorie secondo le quali il pianeta Terra sarebbe cavo al proprio interno e sotto la superficie terrestre si troverebbero altri sub-strati, altre superfici concentriche, che potrebbero essere a loro volta abitate e abitabili. Queste teorie, nonostante siano ampiamente confutate dalla Scienza moderna, sono state spesso sfruttate come artifici narrativi per romanzi e storie fantastiche.

Il festival Terracava si propone in qualche modo di partire per un “viaggio” verso l’interno di un pianeta, fatto di suoni ed immagini, attraverso la Scoperta e la Conoscenza di quei sub-strati abitati che si trovano sotto la superficie. Nasce da un’idea di Nephogram, etichetta indipendente romana fondata da Franz Rosati e attiva dal 2007, e Mura Di Suono, rassegna musicale concepita intorno al locale “Le Mura” di Roma e curata da Marco “uBiK” Bonini, Nicola Alparone ed Emanuele Mancini, con lo scopo di permettere al pubblico di fare questo “viaggio” a costi accessibili e sostenere le realtà musicali lontane dal mainstream e i luoghi che per l’occasione le ospiteranno. Giunta alla sua terza edizione, il TERRACAVA FEST ha visto la partecipazione di vari artisti italiani divisi tra concerti, mostre e DJ set in una miscela di sonorità ed immagini contrastanti e complementari: hanno contribuito Acre, Bernardo Vercelli, Cassandra vs Francesco Niccolai, E-cor, Ennio Mazzon, Fabio Perletta, Fabio Sestili, Franz Rosati, Imago Meccano, Inicolabug, Marta De Pascalis, Roberto Attanasio, Rocco Cavalera, Routine, The Dead Beaver. Caesar Oree, Quiet Ensemble, MAI MAI MAI , uBiK.

Con un’attenzione particolare alla sperimentazione acustica, ai territori di confine tra Noise – Sound art – Drone e Ambient – alle nuove e antiche tecnologie applicate allʼarte dei suoni, Terracava è una spedizione metaforica allʼinterno delle cavità terrestri alla ricerca di un mondo nascosto che vive al di fuori dei canali del mainstream.

La terza edizione si svolgerà all’interno del Monk Club di Roma (via G. Mirri 35) e vedrà sul palco 4 diversissime performance di alcuni dei più interessanti rappresentanti della Sound Art nostrana. La nitidezza concreta di Giuseppe Ielasi e i suoi montaggi tridimensionali, l’oscurità dronica e coinvolgente di Anacleto Vitolo, le sperimentazioni non-lineari e “grafiche ” di Franz Rosati e infine i morbidi loop generativi di Marco “uBiK” Bonini saranno il fulcro dell’appuntamento, che si svolgerà dalle dalle nove di sera del 26 gennaio (fino all’una di notte) con contributo all’attività di 5 euro + tessera Arci, e che sarà arricchito da un piccolo spazio “espositivo” con opere grafiche a cura di Franz Rosati e Lorenzo Vecchio.

INGRESSO RISERVATO AI SOCI TESSERATI ARCI 2017