Riceviamo e pubblichiamo.

Spazio Intolab & Phonurgia presentano

John T. Gast + HEITH

John T. Gast (Planet Mu) venerdì 5 maggio a Napoli

opening: Pinch Roller / dj set a bobine

Venerdì 5 Maggio

Spazio Intolab

Piazza Enrico De Nicola 48

80134 Naples

START – 10 pm

TICKET – 6 euro

L’associazione Phonurgia investiga la contemporaneità attraverso i suoi linguaggi più originali e arditi. Grazie all’incontro con IntoLab l’attenzione sarà rivolta adesso alla musica da club, che trova in John T. Gast un rappresentante enigmatico e geniale, alla scoperta del limite insondabile tra ballo e ricerca.

TIMETABLE

10 pm / PINCH ROLLER / djset a bobine

11 pm / Jonh T. Gast / live

12 pm / HEITH / djset

JOHN T. GAST (UK, Planet Mu)

John T. Gast (conosciuto anche come Henry Moan) è una sorta di eminenza oscura dell’elettronica contemporanea. Uno di quegli spettri che si aggirano senza lasciare tracce, ma su cui i cultori si divertono ad avanzare ipotesi, costruire storie, creare hype. Dopo aver pubblicato da indipendente un certo numero di release, è la label Planet Mu nel 2015 a riportare alla luce dalle tenebre la sua figura con l’album Excerpts, una raccolta di bozzetti elettronici composti ed elaborati nei contesti più sporadici, ambientati nel Sud Est inglese, e ipotetici stralci di colonna sonora a una ‘Guerra Fredda’ tra uomini e donne in un inverno rigido. John T. Gast è inoltre conosciuto per aver collaborato con Hype Williams in ‘Black is Beautiful’ e per Hyperdub con l’alias S.Bronze. I suoi live hanno aperto le date inglesi di Dean Blunt. Nel 2013, inoltre, collabora ad un ep con Inga Copeland. Per la prima volta in assoluto a Napoli.

HEITH (IT, Haunter Records)

Heith è l’alias mutante di Daniele Guerrini, co-fondatore di Haunter Records e figura di riferimento di Macao, noto centro per le arti di Milano e tra i luoghi importanti dell’underground musicale di casa nostra.

Il suo ep di debutto vede la luce nel 2013 e solleva critiche e opinioni molto positive da parte di personalità della scena, al punto che Samuel Kerridge lo mette fra i migliori dischi di quell’anno. Da quel momento la sua sperimentazione non si è posta limiti, i suoi linguaggi sono in continuo mutamento, cosí come i suoi set. sulla label vanta collaborazione con: Petit singe, Weightuasend, Aisha Devi, Zuli e Jesse Osborne Lanthier (Raster Noton). Con quest’ultimo presenterá una composizione a quattro mani alla St. Elizabeth Kirke di Berlino in occasione dello show di Keiji haino, Merzbow e Pandi.

Come dj, oltre a qualche show su NTS, e alla residenza di 3 anni al Macao, è stato ospitato da alcuni fra i piu importanti club d’Italia e d’Europa, come il Cocoricò di riccione e l’Ohm di berlino.

PINCH ROLLER (IT, Phonurgia)

Giulio Nocera, Renato Grieco e SEC_, tre delle quattro menti di Phonurgia, trasformeranno la loro passione per i nastri magnetici in un inedito e rivoluzionario modo di fare dj set. Ritmi forsennati, scratch con bobine, manipolazioni sonore, per riscaldare l’atmosfera in maniera non convenzionale.

Spazio Intolab

Piazza Enrico De Nicola 48

80134 Naples

INFO E CONTATTI

www.spaziointolab.it

www.ladigestion.org