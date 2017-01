JET SET ROGER, Lovecraft Nel Polesine

Lovecraft Nel Polesine è un libro-fumetto, un’opera che richiede una fruizione lenta, senza distrazioni. Insomma, mentre si ascoltano le parole e le note di Roger Rossini bisogna immaginarle dentro all’inquietante fumetto disegnato apposta dall’illustratore serbo Aleksandar Zograf (vero nome Saša Rakezic). Jet Set Roger s’è messo in testa di raccontare/musicare la bizzarra storia dello scrittore americano che si aggira per il Polesine, e ancora non si sa bene come sia potuto accadere… siamo chiaramente dalle parti della leggenda metropolitana, anzi forse è il caso di definire “paludosa” questa leggenda. Ci troverete sketch umidicci (“La Ricorrenza”), a volte briosi (spiccano per piglio rock “Qualcosa Di Importante” e anche la scanzonata “Un Fortuito Incontro”), ma con un fondo di amarezza e disincanto (il tiro molto Bluvertigo de “La Burla”, non è dunque un caso che Rossini abbia collaborato con un membro della band di “Morgan” Castoldi). Si fanno ascoltare con piacere, nonostante siano ben custodite dentro strutture sonore facilmente riconoscibili (anche la classicheggiante “Sonia” va in quella direzione), le evoluzioni melodiche della malinconica “Rovigo”, posta in apertura, e le chitarre empatiche di “Giorni D’Attesa”.

Questo è un album di pop-rock cantautorale avvolto nella nebbia padana che tutto confonde, fino a farti credere che siano potute accadere vicende inverosimili, proprio come quella narrata.

01. Rovigo

02. Un fortuito Incontro

03. Grand Tour

04. È Sempre Festa

05. Sonia

06. Una Buona Idea

07. La Fine Del Viaggio

08. Giorni D’Attesa

09. Qualcosa Di Importante

10. La Ricorrenza

11. La Burla

12. Che Cosa É Stato