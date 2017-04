ISF 2017 Free Beach Festival a Vieste

Infestazioni Soniche conferma la splendida location del Lido Odissea, sulla spiaggia di Portonuovo di Vieste, come casa per la settima edizione dell’ISF: l’evento più atteso dell’estate garganica. La prima carrellata di artisti confermati coincide con l’annuncio delle date dell’evento: lunedì 7, martedì 8 e mercoledì 9 agosto. Il collettivo negli anni ha puntato su artisti che hanno scritto la storia della clubbing culture, oltre che su di una continua ricerca nella techno con una visione avant-garde e sempre meno mainstream. Ed è da qui che l’ISF riparte, da chi agli albori degli anni Novanta ha riscritto la storia del breakbeat e dell’hip hop made in UK, con l’utilizzo di macchine analogiche e cori, in un risultato unico che sbaragliò le classifiche discografiche di tutto il mondo.

Ad oggi ancor attivi con una sub-label di Kompakt, che porta il nome del singolo storico della band: Connected, è con immensa emozione che annunciamo per il first day ISF…

Connected Soundsystem present :

STEREO MCs (dj set)

Altri artisti confermati:

WarinD

Hallien

Hardom aka Mode Regressiøn

Nigh/T\mare

Marbox

+ More

PROGRAMMA EVENTI ISF

3 AGOSTO : ISF OFFICIAL PREPARTY w/ Déformation boléenne D_B

7 AGOSTO : 1ST DAY ISF2017 CONNECTED SOUNDSYSTEM Present : STEREO MC’s (dj set)

8 AGOSTO : 2ND DAY ISF2017 // SUBSTRATO SHOWCASE w/ Retina.it (live) + Buck (live) + Limo

9 AGOSTO : CLOSING DAY ISF2017 / SPECIAL GUEST TBA + WarinD

11 AGOSTO : CLOSING PARTY // Line-up TBA