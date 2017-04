In esclusiva un mix di Domenico Crisci per il closing party di Timeshift

Domenico Crisci è una vecchia conoscenza di TimeShift. È tornato a Zona Roveri per la terza volta lo scorso sabato 8 aprile nel bel mezzo di un’accelerazione che nell’ultimo anno, dopo la prepotente release su Jealous God, lo ha visto lanciare una propria label (Summa Cum Laude), un ep per la spagnola Semantica una cassetta per la Opal Tapes. Questo è il suo set in esclusiva per noi.

TimeShift chiuderà la propria stagione lunedì 24 aprile, sempre a Zona Roveri, con una line up a tinte scure. Il live-act più atteso dell’ultimo appuntamento è certamente quello degli Eschaton, progetto live che unisce gli Orphx e Ancient Methods. Insieme a loro anche l’eccentrico Stanislav Tolkachev (live) e un lungo dj set di Mr. Hardwax, DJ Pete.