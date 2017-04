Il programma di Angelica 2017

Riceviamo da Angelica e pubblichiamo.

A n g e l i c A 2 7

Festival Internazionale di Musica

ventisettesimo anno – m o m e n t o m a g g i o

Bologna, Modena

4>7 + 11>12 + 19>21 + 23 + 26>27 + 30>31 maggio 2017

giovedì 4 maggio – ore 21.30 – Centro di Ricerca Musicale / Teatro San Leonardo – BOLOGNA

> Jacques Demierre, The Well-Measured Piano (Svizzera, con il sostegno di Pro Helvetia, Fondazione svizzera per la cultura)

Jacques Demierre (Svizzera, 1954)

The Well-Measured Piano (2017); per pianoforte prima assoluta

Breaking Stone (2011); per pianoforte e voce prima italiana

Jacques Demierre pianoforte, voce

musiche di Jacques Demierre

> David Moss + Daan Vandewalle, The Goldberg Incantations (Stati Uniti, Belgio)

Daan Vandewalle (Belgio, 1968) / David Moss (Stati Uniti, 1954)

The Goldberg Incantations (2017); prima assoluta

dalle Variazioni Goldberg (1741) di Johann Sebastian Bach

David Moss voce; Daan Vandewalle pianoforte

musiche di Johann Sebastian Bach, Daan Vandewalle, David Moss

testi di David Moss

a cura di David Moss, Daan Vandewalle

venerdì 5 maggio – ore 21.30 – Centro di Ricerca Musicale / Teatro San Leonardo – BOLOGNA (con il patrocinio del British Council)



> Steve Beresford + Peter Cusack + Terry Day + David Toop, ALTERATIONS (Inghilterra)

Steve Beresford pianoforte, melodica, organo, elettronica, oggetti;

Peter Cusack chitarra acustica, registrazioni d’ambiente;

Terry Day batteria, percussioni, oggetti, palloncini, flauti di bambù;

David Toop chitarra elettrica, basso elettrico, flauti, oggetti, violino africanomusiche di ALTERATIONS



a cura di Walter Rovere

sabato 6 maggio – ore 21.30 – Centro di Ricerca Musicale / Teatro San Leonardo – BOLOGNA



> Ghédalia Tazartès, SOLO (Francia, con il patrocinio di Institut français Italia)

Ghédalia Tazartès voce, oggetti, nastri

musiche di Ghédalia Tazartès

> Tenores di Bitti “Mialinu Pira”, CONTONANNE IN BOLOGNA (Sardegna)

ISTERRITA (profano)

ANGHELOS CANTADE (sacro)

BALLU SERIU (profano)

OCHE ‘E NOTTE (profano)

ISCRAVAMENTU (sacro)

ANDIRA (profano)

BALLU LESTRU (profano)

GROBBES DE S’ANNOSSATA (sacro)

MUTTOS (profano)

BALLU DILLU (profano)

DEUS TI SALVET MARIA (sacro)

Tenores di Bitti “Mialinu Pira“:

Omar Bandinu bassu; Marco Serra contra;

Bachisio Pira oche, mezu oche; Arcangelo Pittudu oche, mezu oche

a cura di Massimo Golfieri, Antonio Are

domenica 7 maggio – ore 21.30 – Centro di Ricerca Musicale / Teatro San Leonardo – BOLOGNA

> ARKE SINTH, composizioni collettive 1972-73 (Italia)

Giovanni De Poli EMS Synthi A; Marco Sambin sax tenore, clarinetto, tubofono;

Michele Sambin sax tenore e violoncello; Alvise Vidolin organo, mixer

musiche di ARKE SINTH

a cura di Veniero Rizzardi

giovedì 11 maggio – ore 21.30 – Centro di Ricerca Musicale / Teatro San Leonardo – BOLOGNA

> SKRAP (Norvegia) prima apparizione italiana (con il sostegno della Reale Ambasciata di Norvegia e di Music Norway)

Heiða Karine Jóhannesdóttir Mobeck tuba, elettronica;

Anja Lauvdal sintetizzatore, elettronica

musiche di Heiða Karine Jóhannesdóttir Mobeck, Anja Lauvdal

> Natasha Barrett, SPACE CHAMBER (Inghilterra/Norvegia, con il patrocinio del British Council)

Natasha Barrett (Inghilterra, 1972)

SPACE CHAMBER musica acusmatica – versione per 8 canali

Topology Chamber 2 (2015); prima italiana

Microclimate IV: Wet Face (2007); prima italiana

He Slowly Fell and Transformed into the Terrain (2016); prima italiana

Natasha Barrett elettronica, spazializzazione del suono

musiche di Natasha Barrett

a cura di Luca Vitali

venerdì 12 maggio – ore 21.30 – Centro di Ricerca Musicale / Teatro San Leonardo – BOLOGNA

> Audrey Chen + Phil Minton (Stati Uniti, Inghilterra, con il patrocinio del British Council)

Audrey Chen voce; Phil Minton voce

musiche di Audrey Chen, Phil Minton

> Beñat Achiary + Erwan Keravec, AMETSA (Francia, con il patrocinio di Institut français Italia) prima italiana

Beñat Achiary voce; Erwan Keravec cornamusa

musiche di Beñat Achiary, Erwan Keravec

venerdì 19 maggio – ore 21.30 – Centro di Ricerca Musicale / Teatro San Leonardo – BOLOGNA, una coproduzione di AngelicA e Fondazione Teatro Comunale di Bologna, con il patrocinio del British Council

> Phil Minton & Veryan Weston, Ways for an Orchestra

Orchestra del Teatro Comunale di Bologna – Tonino Battista direttore (Inghilterra, Italia)

prima assoluta

Phil Minton (Inghilterra, 1940) / Veryan Weston (Inghilterra, 1950)

Way In (1987)*; testi di James Joyce (1882-1941)

Adman (1990)*; testi di Adrian Mitchell (1932-2008)

Elephant (1990)*; testi di Adrian Mitchell (1932-2008)

On Reading (1992)*; musiche di Phil Minton; testi di Ho Chi Minh (1890-1969)

Cormorant (1990)*; testi di Christopher Isherwood (1904-1986)

Anton’s phone call (1990)*

Genesis 245 (1987)*; musiche di Eric Dolphy (1928-1964);

testi di Lou Glandfield

The Romantic Artist (2001)*; testi di Edward Young (1683-1765)

Milestone (1990)*; testi di Ho Chi Minh (1890-1969)

The Cutty Wren (1993)*; musica e testi tradizionale/anonimo

Conduction with “Rain or Hail” (1992/2017)*; testi di e e cummings

The Anarchist Anthem (1999)*; testi di John Henry Mackay (1864-1933)

Airport Insecurity (2004)*; musiche di Phil Minton / Veryan Weston / Michael Vatcher / Luc Ex; testi di Paul Haines (1933-2003)

maggie & millie & mollie & may (2004)*; testi di e e cummings (1894-1962)

And Who’s Next? (1991-1992)*; musica e testi di Jacques Brel (1929-1978)

The Lost Chord (1987)*; musiche e testi di Arthur Sullivan (1842-1900)

Sahara Dust Parte 1 (estratto) (1992); musiche di Lindsay Cooper (1951-2013);

testi di Robyn Archer (1948)

Jailhouse Rock (1987)*; musiche di Phil Minton / Veryan Weston /Jerry Leiber & Mike Stoller; testi di Jerry Leiber (1933-2011) / Mike Stoller (1933)

Mourn not the Dead (1987)*; musiche di Frankie Armstrong (1941);

testi di Ralph Chaplin (1887-1961)

Orchestra del Teatro Comunale di Bologna

Tonino Battista direttore

Phil Minton voce;

Veryan Weston pianoforte;

Fabio Sacconi contrabbasso

musiche di Phil Minton, Veryan Weston, Jacques Brel, Jerry Leiber, Mike Stoller,

Eric Dolphy, Michael Vatcher, Luc Ex, Arthur Sullivan, Frankie Armstrong, Lindsay Cooper

arrangiamenti per orchestra di Veryan Weston

testi di James Joyce, Adrian Mitchell, Ho Chi Minh, Christopher Isherwood,

John Henry Mackay, Paul Haines, Jacques Brel, Phil Minton, Jerry Leiber,

Mike Stoller, Lou Glandfield, Edward Young, e e cummings, Arthur Sullivan,

Ralph Chaplin, Robyn Archer

* si riferisce alla data in cui il brano è stato arrangiato e inciso in duo da Phil Minton & Veryan Weston.

progetto commissionato da AngelicA

sabato 20 maggio – 21.30 – Centro di Ricerca Musicale / Teatro San Leonardo – BOLOGNA, con la collaborazione del Goethe-Institut Mailand, con il patrocinio del British Council, con il patrocinio dell’Ambasciata d’Australia a Roma

> Bob Ostertag & The Alternative Facts (Australia, Libano, Inghilterra, Stati Uniti) prima assoluta

Julia Reidy chitarra elettrica; Mazen Kerbaj tromba preparata;

Phil Minton voce; Bob Ostertag elettronica

musiche di Julia Reidy, Mazen Kerbaj, Phil Minton, Bob Ostertag

a cura di Bob Ostertag

domenica 21 maggio – ore 21.30 – Centro di Ricerca Musicale / Teatro San Leonardo – BOLOGNA

> Veryan Weston, Rhythm figures with tessellations (Inghilterra) prima italiana, con il patrocinio del British Council

Veryan Weston (Inghilterra, 1950)

Rhythm figures with tessellations

Getting from A to B (2016) prima italiana

Getting back from B to A (2017) prima italiana

Veryan Weston pianoforte

musiche di Veryan Weston

a cura di Veryan Weston

> Bob Ostertag Wish You Were Here (Stati Uniti)

Bob Ostertag gamepad, sintetizzatore modulare virtuale Aalto

musiche di Bob Ostertag

a cura di Bob Ostertag

martedì 23 maggio – ore 21 – Teatro Comunale Luciano Pavarotti – MODENA

una coproduzione di AngelicA, Fondazione Teatro Comunale di Modena – Festival l’Altro Suono ; con il sostegno di Regione Emilia–Romagna – Assessorato alla Cultura, Comune di Bologna, con il patrocinio del British Council

> ANNETTE PEACOCK

in performance with Roger Turner & Roberto Dani

(Stati Uniti, Inghilterra, Italia) prima assoluta

Annette Peacock voce, pianoforte, sintetizzatore;

Roger Turner batteria, percussioni; Roberto Dani batteria, percussioni

musiche di Annette Peacock

a cura di Mauro Stocco

progetto commissionato da AngelicA

venerdì 26 maggio – ore 21.30 – Centro di Ricerca Musicale / Teatro San Leonardo – BOLOGNA

> Robin Holcomb & Wayne Horvitz, Solos & Duos (Stati Uniti)

Robin Holcomb pianoforte, voce; Wayne Horvitz pianoforte, elettronica, tastiere

musiche di Robin Holcomb, Wayne Horvitz

sabato 27 maggio – ore 16.30 e 19.30 – Centro di Ricerca Musicale / Teatro San Leonardo – BOLOGNA

– ore 16.30

> Piccolo Coro Angelico, MOMENTO SAGGIO ^^

Giovanna Giovannini direzione; Silvia Tarozzi direzione;

Gloria Giovannini coordinamento;

Piccolo Coro Angelico:

Elena Bergamaschi, Beatrice Bonazzi, Giulia Bugugnoli, Greta Bunger Gadale, Anna Canè, Amalia Cantaluppi, Anja Capobianco, Lillian Carrieri, Olga Cau, Emma Cavara, Agata Celli, Alessandro Costa, Cristiano Di Marino, Francesco Malferrari, Miro Montanari, Salimata Ngom, Elisa Paracchini, Emanuele Paracchini, Ludovica Parenti, Sofia Schembri, Nadia Sinibaldi, Giorgia Stosmenov, Alice Tubertini, Marta Vecchi, Manuela Vitacolonna, Jacopo Volta, Lavinia Zaghini

Il Piccolo Coro Angelico conclude la sua sesta stagione di lavoro. Le bambine e i bambini del coro, circa trenta e di età compresa tra i 4 e i 13 anni, hanno accolto l’invito da parte dei compositori americani Philip Corner e Malcolm Goldstein ad eseguire alcune loro opere vocali. Overture to Fantastic Gardens e Illuminations from Fantastic Gardens di Goldstein, opere degli anni ’70 scritte rispettivamente per coro e per ensemble vocale sono state riarrangiate dai bambini attraverso un processo di riscrittura e traduzione dei testi/partitura. Di Philip Corner si è cantato e tradotto canoni dai Rounds: the rest of them e scelto alcune pagine dalla sua opera corale Chorus Kit. Il coro ha poi composto un mandala collettivo ricavandone una partitura sonora ed ha lavorato sui suoni espressivi legati al gesto, al movimento del corpo, realizzando un momento musicale-performativo dedicato allo stesso Corner.

– ore 19.30

> LIBERARE LA VOCE esprimersi in musica – laboratorio sulla voce di Cristina Zavalloni

Marta Abatematteo voce; Neus Borrell Mateu voce; Francesca Caponi voce;

Antonella Rondinone voce; Tiziana Scimone voce; Valeria Sturba voce;

Simone Graziano pianoforte

musiche di Luciano Berio, Cathy Berberian, John Cage, Igor Stravinsky, …

7 donne che cantano. 7 voci, personalità, mondi vocali diversi tra loro. 1 pianista che le accompagna.

4 famiglie di brani a cui attingere: classici, di musica contemporanea, popolare e jazz.

Stiamo lavorando così da gennaio: 5 incontri, 1 al mese, durante i quali, con l’ausilio di Simone Graziano, guido questo laboratorio nell’affrontare un repertorio che mi appartiene e che frequento da tempo. Ho scelto una rosa di musiche molto precise per far da collante a tanta biodiversità: il corso era infatti aperto a cantanti di qualsiasi estrazione stilistica, purché professioniste. Alcuni brani prevedono una vocalità impostata, altri no. Tutti hanno bisogno di un’interprete partecipe ed espressiva per prendere vita. Per alcune di loro è tutto nuovo. Impariamo a costruire un duo, ad ascoltare, a familiarizzare con la pagina scritta, a liberarcene. Impariamo a far musica.

Il concerto/saggio sarà il risultato di questo laboratorio. (Cristina Zavalloni)

a cura di Cristina Zavalloni, con il sostegno della Fondazione del Monte

martedì 30 maggio – ore 20.30 – Basilica di Santa Maria dei Servi – BOLOGNA

> Roscoe Mitchell + Francesco Filidei (Stati Uniti, Italia)

Roscoe Mitchell sax alto, sopranino & soprano; Francesco Filidei organo

musiche di Roscoe Mitchell, Francesco Filidei

mercoledì 31 maggio – ore 20.30 – Basilica di Santa Maria dei Servi – BOLOGNA

una coproduzione di AngelicA e Fondazione Teatro Comunale di Bologna



> Orchestra del Teatro Comunale di Bologna – Tonino Battista direttore

+ Roscoe Mitchell + Thomas Buckner + Gianni Trovalusci + Nicola Baroni

(Italia, Stati Uniti) prima assoluta

Sylvano Bussotti (Italia, 1931)

Violoncello Obbligato e Orchestra (2011); per violoncello e orchestra \\

prima assoluta

Roscoe Mitchell (Stati Uniti, 1940)

Conversations for Orchestra

Who Dat (2013); per orchestra

di Roscoe Mitchell / Craig Taborn (1970) / Kikanju Baku (1982);

trascrizione (2016) di Stephen P. Harvey (1982);

orchestrazione (2016/2017) di Roscoe Mitchell prima italiana

Frenzy House (2013); per improvvisatore e orchestra #

di Roscoe Mitchell / Craig Taborn (1970) / Kikanju Baku (1982);

trascrizione (2017) di Stephen P. Harvey (1982);

orchestrazione (2016/2017) di Roscoe Mitchell prima italiana

Splatter (2013); for orchestra

di Roscoe Mitchell / Craig Taborn (1970) / Kikanju Baku (1982);

trascrizione (2015) e orchestrazione (2016)

di Christopher Mega Luna (1978) prima italiana

Distant Radio Transmission (2013); per improvvisatori e orchestra ##

di Roscoe Mitchell / Craig Taborn (1970) / Kikanju Baku (1982);

trascrizione (2017) di Stephen P. Harvey (1982), John Ivers (1989);

orchestrazione (2017) di Roscoe Mitchell prima assoluta

Sylvano Bussotti (Italia, 1931)

Violoncello Obbligato e Orchestra + (2011); per violoncello e orchestra \\

percorso esecutivo con cadenza prima assoluta

Orchestra del Teatro Comunale di Bologna

Tonino Battista direttore

Nicola Baroni violoncello \\ ;

Gianni Trovalusci flauto, flauto basso #;

Thomas Buckner voce baritono ##;

Roscoe Mitchell sax soprano ##

musiche di Sylvano Bussotti, Roscoe Mitchell

Biglietti Bologna

Concerti – 4, 7, 11, 21 maggio – 8 € | ridotto 5 €

Concerti – 5, 12, 20, 26 maggio – 10 € | ridotto 7 €

Concerto – 6 maggio – 18 € | ridotto 10 €

Concerto – 19 maggio – 15 € | ridotto 8 €

ridotto 12 € per abbonati del Teatro Comunale

Momento Saggio – 27 maggio (Piccolo Coro Angelico e LIBERARE LA VOCE) | ingresso libero

Concerto – 30 maggio – Basilica di Santa Maria dei Servi – 10 € | ridotto 5 €

ridotto 8 € su presentazione di un biglietto di un concerto precedente di AngelicA 2017

Concerto – 31 maggio – Basilica di Santa Maria dei Servi – 10 € | ridotto 5 €

ridotto 8 € per abbonati del Teatro Comunale

ridotto 8 € su presentazione di un biglietto di un concerto precedente di AngelicA 2017

Carnet – 35 € (comprende 5 concerti a scelta; esclusi concerti del 6, 19, 23 maggio)

Ridotti

– per studenti dell’Università di Bologna e del Conservatorio di Musica “G. B. Martini” di Bologna

– ai possessori della Card Musei Metropolitani verrà applicato uno sconto di 2 € sul biglietto intero

(eccetto concerto del 23 maggio a Modena)

La Biglietteria apre 30 minuti prima dell’orario del concerto

Prevendite

ZAMBONI 53

via Zamboni 53/C, Bologna

t 051 1998 0427

www.zamboni53store.com

www.boxerticket.it

Biglietti Modena

Concerto – 23 maggio – da 6 a 15 €

Teatro Comunale Luciano Pavarotti – t 059.2033010 – info@teatrocomunalemodena.it

prevendite online: www.teatrocomunalemodena.it – biglietteria@teatrocomunalemodena.it

Luoghi

Centro di Ricerca Musicale / Teatro San Leonardo Via San Vitale 63, Bologna

Teatro Comunale Luciano Pavarotti Corso Canalgrande 85, Modena

Basilica di Santa Maria dei Servi Strada Maggiore 43, Bologna

