Il 3 giugno a Mortegliano (UD) ci sarà il Queer Hardcore Summer Festival – punx vs homophobia

Riceviamo e pubblichiamo il comunicato di quest’evento col quale gli organizzatori vogliono dire che essere gay è normale. Spicca la presenza di Spike Polite con la sua street punk band Sewage, parte della scena newyorkese dal 1991.

Professional Punkers, HC Underground Trieste, Associazione Culturale il Cantir, in collaborazione con Arcigay Friuli e FVG Pride, presentano:

3 GIUGNO 2017 – QUEER HARDCORE SUMMER FESTIVAL – Punx vs Homophobia – Fvg Pride 2017 – Pre-Party

presso Festintenda, Via Ferraria Fraz. Chiasiellis – Ex area demaniale 33050 Mortegliano (Udine).

Ingressi:

Entro le 17:30 5 Euro

Entro le 19:00 8 Euro

Entro le 21:00 10 Euro

Apertura 16:30

Menagramo + I Like Allie (acoustic set)

Minoranza Di Uno

Vivere Merda

Sho

Furgone

CGB

Definite

Round7

Carlos Dunga

Straight Opposition

Vecchia Scuola

Discomostro

Raw

Spike Polite & Sewage NYC (USA)

after show:

dj set Laforcah (electro punk)

special guest: Jesse Mosher live action painting – New York City (USA)