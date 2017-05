Hybrida Radio Show, puntata 187

Ascolta la puntata.

Playlist

NICOLE MITCHELL

Egoes War

MANDORLA AWAKENING II_ EMERGING WORLDS

(FPE Records, 2017)

FATOU SEIDI GHALI & ALAMNOU AKROUNI

Telilit

LES FILLES DE ILLIGHADAD

(Sahel Sounds, 2016)

ALESSANDRA NOVAGA

Franz B.

Each Man Kills the Thing He Loves

FASSBINDER WUNDERKAMMER

(Setola Di Maiale, 2017)

MOOR MOTHER

This Week

THE MOTIONLESS PRESENT

(Fear Angel Love, 2017)

PETIT SINGE

OXO

AKASH GANGA

(Haunter Records, 2017)

ANNIE ANXIETY

Third Gear

SOUL POSSESSION

(Corpus Christi, 1984)

JUNIOR WELLS’ CHICAGO BLUES BAND

Hoodoo Man Blues

Early In The Morning

We’re Ready

HOODOO MAN BLUES

(Delmark, 1965)

SUN RA AND HIS INTERPLANETARY VOCAL ARKESTRA

Along Came Ra / The Living Myth

THE SPACE AGE IS HERE TO STAY

(Modern Harmonic, 2016)

THE HELIOCENTRICS

A World Of Masks

A WORLD OF MASKS

(Soundway, 2017)

EKOPLEKZ

Acrid Acid

BIOPRODUKT

(Planet Mu, 2017)

LCC

Ba

BASTET

(Editions Mego, 2017)

NICK CAVE & THE BAD SEEDS

Magneto

SKELETON TREE

(Bad Seed Ltd., 2016)

SCRITTI POLITTI

Is And Ought The Western World

SKANK BLOC BOLOGNA

(St. Pancras Records, 1978)

