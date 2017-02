Hybrida Radio Show, puntata 179

Coi Trastolons live in studio.

ART OF FLYING

Fuck You America (For Being So Full Of Lies)

IS EVER GONE

(Discobolus, 2003)

TRASTOLONS

Mai Afghan – live in studio

TRIBAL TECH

Saturn 5

ROCKET SCIENCE

(Tone Center, 2000)

TRASTOLONS

Canto per Kandahar – live in studio

GNOD

Bodies For Money

JUST SAY NO TO THE PSYCHO RIGHT-WING CAPITALIST FASCIST INDUSTRIAL DEATH MACHINE

(Rocket Recordings, 2017)

BUTTHOLE SURFERS

Something

LIVE PCPPEP

(Floatum Scrotum / Alternative Tentacles, 1984)

TRASTOLONS

Polente Against The Machine – live in studio

CAN

Halleluwah (Live 1972)

TAGO MAGO

(Spoon Records / Mute, 2011)

TRASTOLONS

Olmis In Space – live in studio

MEIRA ASHER

È Un Uomo

SPEAR INTO HOOKS

(Crammed Disc, 1999)

TRASTOLONS – live in studio

ELZA SOARES

Pra Fuder

A MULHER DO FIM DO MUNDO

(Circus Producoes Culturais, 2016)

BRAYAN

El Camino

MADRE MONTANA DE AMOR Y PUREZA

(A Tutiplen, 2014)

YISHAK BANJAW

Segno Sra Allebign

LOVE SONGS VOL. 2

(Taranga Beat, 2016)