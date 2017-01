Hybrida Radio Show, puntata 178 – best of 2016

Il top of the pops di Hybrida.

Ascolta la puntata.

CHRIS ABRAHAMS

Scale Upon The Land

FLUID TO INFLUENCE

(Room 40)

RASHAD BECKER

Dances VI

TRADITIONAL MUSIC OF NOTIONAL SPECIES VOL. II

(Pan)

BILLY BAO

D

LAGOS SESSIONS

(Munster Records)

BOTANY

Whose Ghost

DEEPAK VERBERA

(Western Vinyl)

SHIRLEY COLLINS

Sur Le Borde De L’Eau

LODESTAR

(Domino)

DEMDIKE STARE

Sourcer

WONDERLAND

(Modern Love)

JOHN DUNCAN

Dark

BITTER EARTH

(iDEAL Recordings)

THE DWARFS OF EAST AGOUZA

Hungry Bears Don’t Dance

BES

(Nawa Recordings)

GATE

Caked

SATURDAY NIGHT FEVER

(MIE Music)

HERON OBLIVION

Sudden Lament

HERON OBLIVION

(Sub Pop)

HIEROGLYPHIC BEING

Sepulchral Offerings

THE DISCO’S OF IMHOTEP

(Technicolour)

HOLIDAY INN

Who’ll Join My Tribe

WHITE MAN

(NO=FI Recordings)

MAI MAI MAI

Bakkois

PHI

(Boring Machines)

MOOR MOTHER

Parallel Nightmares

FETISH BONES

(Don Giovanni Records)

RADIAN

Pickup Pickout

ON DARK SILENT OFF

(Thrill Jockey)

RANGDA

The Sin Eaters

THE HERETIC’S BARGAIN

(Drag City)

SHINTARO SAKAMOTO

Purging The Demons

LOVE IF POSSIBLE

(Zelone Records)

TOMORROW THE RAIN WILL FALL UPWARDS

Ghost From The Coast

WRECK HIS DAYS

(Blackest Ever Black)

YVES TUMOR

Dajjal

SERPENT MUSIC

(Pan)

STEVEN WARWICK

Braincells

NADIR

(Pan)