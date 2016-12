Hybrida Radio Show, puntata 17 – Buio Omega

Come ogni anno, all’avvicinarsi del solstizio invernale, Hybrida Radio Show si trasforma in Buio Omega, quattro ore di musica tra concerti e una selezione di musiche oscure e luminose.

Per questa sessione, in studio si esibiranno il duo Daichi Yoshikawa & Samo Kutin e gli ˘S{Ł}U M.

Ascolta la puntata.

Playlist

HEROIN IN TAHITI

Bad Auspicia

THE CASILINA TAPES 2010-2016

(forthcoming release)

BOTANY

Needam / Wish To

DEEPAK VERBERA

(Western Vinyl, 2016)

LUCY

Dissonance Emancipation

SELF MYTHOLOGY

(Stroboscopic Artefacts, 2016)

FRANCO BATTIATO

Sequenze E Frequenze

SULLE CORDE DI ARIES

(Bla Bla, 1973)

DEISON

Un Altra Ragione Per Tagliarsi Un Orecchio

RECORDINGS 1996-2016

(Bandcamp, 2016)

DAICHI YOSHIKAWA & SAMO KUTIN

first set – live in studio

JOHN DUNCAN

Walk On Gilded Splinters

BITTER EARTH

(iDEAL Recordings, 2016)

OVO

Buco Nero

CREATURA

(Dio Drone, 2016)

FUNHAUSEN

Black Site

FUNHAUSEN

(Bandcamp, 2016)

DAICHI YOSHIKAWA & SAMO KUTIN second set – live in studio

PETER BRÖTZMANN, WILLIAM PARKER, HAMID DRAKE

Dwellers In A Dead Land

SONG SENTIMENTALE

(Otoroku, 2016)

LADDIO BOLOCKO

43 Minutes of… (excerpt)

LIVE & UNRELEASED 1997-2000

(No Quarter, 2015)

SLUM live in studio

/EL/

Fukushima (excerpt)

GJERHAN

(Otoroku, 2014)

THE VELVET UNDERGROUND

Chic Mystique

CAUGHT BETWEEN THE TWISTED STARS

(Scorpio, 1998)

MATMOS

The West

THE WEST

(Deluxe / Vague Terrain, 1999)

SPECTRUM

Santa Claus

Christmas Message From Sonic Boom!

SUPER SYMPATHY SPECTRUM STOCKING STUFFER!

(Sympathy For The Record Industry, 1992)