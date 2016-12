HIFIKLUB / FATSO JETSON & GARY ARCE, Double Quartet Serie Vol. 1

Double Quartet Serie Vol. 1 è uno split contenente sette brani in gran parte strumentali, realizzati dai francesi Hifiklub (già al lavoro con Mike Watt e Lee Ranaldo) in collaborazione coi californiani Fatso Jetson, che si suppone non necessitino di alcun tipo di presentazione. Per chi ancora non li conoscesse, basti sapere che questi ultimi sono gli antesignani del rock psichedelico degli anni Novanta. In questa occasione si ritrovano in una formazione che comprende Mario Lalli (chitarra, voce), Dino von Lalli (basso), Tony Tornay (batteria) e Gary Arce, chitarrista degli Yawning Man. Negli Hifiklub suonano invece Ahmad Compaoré (batteria), Régis Laugier (basso e voce), Arnaud Maguet (elettronica) e Nico Morcillo (chitarra). La particolarità di questo album sta nel fatto che è possibile ascoltare contemporaneamente entrambe le band: Hifiklub dalla cuffia di sinistra e Fatso Jetson & Gary Arce da quella di destra. Il risultato è a dir poco strabiliante, perché vede tutti i musicisti alle prese con brani dilatatissimi che sanno essere nel contempo rilassanti e coinvolgenti. Come il titolo lascia intendere, il progetto nasce come tributo ai Quartet vs Quartet di Ornette Coleman, dunque non c’è da stupirsi se parte dei tratti caratteristici dei musicisti coinvolti siano stati sostituiti da lievi influssi jazz. Il tutto è stato registrato da Sébastien Gros nel sud della Francia presso Coxinhell Studio durante il tour europeo di Fatso Jetson e Yawning Man, per cui è nato in una situazione creativamente favorevole. E si sente.