GRISCHA LICHTENBERGER, Spielraum – Allgegenwart – Strahlung

Dopo la buona collaborazione con Osborne-Lanthier, Lichtenberger prosegue il suo pecorso con raster-noton, l’etichetta che l’ha adottato. L’idea di pubblicare assieme tre ep per un totale di quasi un’ora e mezza di musica è piuttosto ambiziosa, anche dal punto di vista concettuale, nonostante i titoli senza senso delle tracce e nonostante queste non abbiano testi: Spielraum (la sala giochi) o la libertà invisibile, Allgegenwart (l’ubiquità) o la presenza invisibile, Strahlung (la radiazione) o la forza invisibile, il tutto accompagnato da una serie di riflessioni scritte sul sito dell’artista e della raster-noton. L’appartenenza di questi tre dischi all’universo estetico dell’etichetta tedesca mi pare abbastanza fuori discussione, del resto Grischa stesso non si presenta come un rivoluzionario, anche se sottolinea sempre l’autonomia del punto di vista del singolo individuo: Spielraum è spigoloso, ma ritmico e quasi ballabile, Allgegenwart è sinistro e più abrasivo, Strahlung ha dei sorprendenti aspetti melodici. A pensarci bene, anche se non inventa nulla, non annoia mai.

