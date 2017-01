Gennaio 2017 allo Spazio Aereo (VE)

Che succede questo mese al Circolo Arci veneziano? Ecco cosa scrivono.

07.01 | OvO/ Hate & Merda/ Ignoranza Dj-set

Un battito e una voce primordiali risuoneranno tra le pareti di Spazio Aereo, nel corso dell’incessante e frenetico mantra degli OvO. Ad accompagnarli gli abrasivi Hate & Merda, volti coperti da impenetrabili calze nere e alto volume, e le elettrofotografie aurali del trio ambient doom Kirlian. A seguire, il ritorno della vinilata per danzatori del collettivo dj Ignoranza.

08.01 | Alessia Obino “A Sound’s a Million Shapes” / Super Ginger! / Jam

C’è un Power Acoustic Sunday prima di Alessia Obino e ce n’è uno, diverso e più ricco, dopo. La Obino torna con il suo progetto più visionario e graffiante, “A Sound’s a Million Shapes”, misto di incontri e contaminazioni fra rock e sperimentazione che vede la presenza di ospiti speciali come il percussionista Danilo Mineo. Apertura all’insegna della follia più pura con l’imprevedibile performance punk-clown scritta e interpretata dall’attrice Anna De Franceschi e presentata da Stivalaccio Teatro. In chiusura, debordante Power Acoustic Jam per jazzisti ed improvvisatori di ogni specie e pianeta.

15.01 | Power Acoustic Sunday | Marco Bolfelli Trio / Stand Up Comedy / Il contrario di un’idea / Jam

Un appuntamento tonante per la seconda Power Acoustic del mese: alle 21 e 30 Spazio Aereo accoglierà la presentazione a sei corde dell’apprezzato “Streamflow” del chitarrista Marco Bolfelli, accompagnato da Simone Serafini al contrabbasso e da Igor Checchini alla batteria; in apertura, idee contrarie e contrari d’idee, fughe scapestrate e regni intriganti in due diversi spettacoli comici: “Live In Ramengo” di Chris Righi e lo spettacolo comico “Il contrario di un’idea”. Seguirà l’imprevedibile jam aerea.

18.01 | OPEN LINE #3

Spazio Aereo ed Enklav presentano OPEN LINE #3. Open Line apre spazi di confronto orizzontali e di libera creazione per mettersi alla prova in un’ottica multidisciplinare. Lascia che le alchimie in gioco si mescolino per aprire ancora nuove possibilità. Venti minuti e venti secondi di tempo a testa, l’impianto di Spazio Aereo e tutto il tuo meglio. Info / Iscrizioni: openline@spazioaereo.com.

20.01 | Maracaigo #2

Spazio Aereo si fa vivaio di nuovi talenti con Maracaigo, nuovo format rivolto alle generazioni di giovani artisti nell’ambito della musica e della performance. Protagonisti del secondo appuntamento Sesto Senso, Mike Celo, Salacadula & G Beat e Dj Muto.

21.01 | Chrome / New Candys / Checco Merdez Dj-set

Rumori alieni captati dai nostri radar: Spazio Aereo, Benicio Live Gigs e Freakout Club sono lieti di annunciare il live dei Chrome, dal 1976 nome indiscusso del panorama alternative mondiale a cavallo tra post-punk, space rock e industrial. Opening act i trevigiani New Candys, per un warm up fra rock Seventies e cavalcate pop-noise imbevuti della più liquida e scintillante psichedelia. A seguire, Checco Merdez dj-set.

22.01 | Power Acoustic Sunday | Garrincha Flying Swing / DST

Una nuova domenica in musica con Garrincha Flying Swing (Alessandro Garino a pianoforte e Rhodes, Piero Bittolo Bon a sax e clarinetto, Francesco Guerri al violoncello, Riccardo Morandini alla chitarra baritona e Andrea Grillini alla batteria). In apertura DST (Alberto Collodel ai clarinetti e Simone di Benedetto al contrabbasso), recente progetto di improvvisazione di matrice jazzistica e contemporanea, attualmente al lavoro su un primo disco ispirato al sistema periodico di Primo Levi.

Seguirà jam aperta a tutti fino a tarda notte.

28.01.17 | SPAZIO AEREO x THE ITALIAN NEW WAVE | Not Waving / Chevel / Club To Club Soundsystem

Spazio Aereo e Club To Club si uniscono in un evento all’insegna della migliore elettronica underground italiana per The Italian New Wave, format di Club To Club Festival che promuove la nuova creatività musicale italiana nel mondo. Live Not Waving – moniker di Alessio Natalizia, di recente uscita su Diagonal con “Animals” – che inonderà lo spazio con onde sintetiche e pulsazioni industriali e Chevel, producer, musicista elettronico tra Berlino e Treviso e fondatore di Enklav, etichetta ormai cardine dell’elettronica underground veneta.

29.01 | Power Acoustic Sunday | Mauro Beggio Music By Friends / Voce di donna, voce di Goliarda Sapienza

Protagonista dell’ultima Power Acoustic Sunday del mese il batterista Mauro Beggio, che insieme agli amici e straordinari musicisti Michele Polga (sassofoni) e Matteo Alfonso (tastiere) proporrà un repertorio di brani scritti dai colleghi con cui ha suonato e registrato nel corso della sua trentennale carriera, in una scelta che è omaggio e occasione per suonare le composizioni cui il musicista è più legato. In apertura “Voce di donna, voce di Goliarda Sapienza. Un racconto”, spettacolo di Anna Toscano, Fabio Michieli e Alessandra Trevisan dedicato alla scrittrice e attrice Goliarda Sapienza.