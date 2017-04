Fis & Rob Thorne (NZ) live in Italia: il 28/4 a Torino e il 29/4 a Milano

Abbiamo già accennato alla cosa parlando di Mondo Muzak, ora si aggiunge anche la data torinese, presentata qui sotto dai ragazzi del Superbudda.

Superbudda in collaborazione con Kadmonia presenta:

Fis & Rob Thorne (NZ) live

Venerdì 28 aprile 2017 – h. 21.30

Superbudda – Docks Dora

via Valprato 68 – Torino

10€ contributo tesserati 2017

13€ contributo + tessera 2017

Ingresso riservato ai soci (tesseramento on line obbligatorio)

Superbudda, in collaborazione con Kadmonia, presenta una performance nata dalla straordinaria combinazione tra le atmosfere elettroniche e meditative del produttore e musicista Fis e le sonorità acustiche del patrimonio Maori dell’antropologo Rob Thorne.

Il loro primo album insieme, Clear Stones, fuori a maggio 2017 per la Subtext, smantella letteralmente i confini spaziotemporali, sposando sistemi audio moderni e gli antichi strumenti a fiato di Thorne.

Questo ‘Choice Mix’ curato da Fis cucisce insieme estratti dall’album con Thorne, registrazioni del solo Thorne e musica che evoca lo spirito di Clear Stones.



FIS: produttore e musicista originario della Nuova Zelanda, residente a Berlino. Ha esordito nel 2013 sulla Tri-Angle, per arrivare, dopo una sequenza di uscite apprezzatissime, a From Patterns to Details, pubblicato da Subtext nel 2016 e finito tra i dischi dell’anno di Fact e The Quietus.

Rob Thorne è un musicista Maori e antropologo nato a Palmerston North in Nuova Zelanda. Dal 2001 la sua ricerca musicale e la sua formazione scientifica lo portano a riprendere gli strumenti e le tradizioni del patrimonio Maori, dalla pūkāea (tromba lignea) al pūtōrino (flauto) e alla pūtātara (strumento a fiato ricavato da una conchiglia).