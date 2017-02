Febbraio 2017 allo Spazio Aereo.

Riceviamo dal Circolo Arci veneto e pubblichiamo.

03.02 | BYETONE / Ox / Zeemo / P.Flex / Bigg E

Fra i fondatori della storica label Raster Noton insieme a Carsten Nicolai (Alva Noto) e Frank Bretschneider, Olaf Bender, in arte Byetone, ha percorso diverse strade prima di dedicarsi alla composizione di geometrie sonore elettroniche e visuali: musicista e artista grafico, ha dato alle stampe lavori importanti (“Feld”, “Death Of A Typographer, Plastic Star” ed il recente “Symeta”), riprodotti in live da beat e bassline travolgenti, oscillazioni ed inviluppi di synth, sempre accompagnati dal lavoro multimediale tipico della Raster Noton. Ad accompagnarlo, Ox, Zeemo, P.Flex e Bigg E.

05.02 | Nazzareno Brischetto Drumless Trio / Palco Aperto ft. Rareş / Jam

Jazz senza batteria? A Spazio Aereo anche questo è possibile: a scaldare il clima della prima domenica in musica del mese arriva il Nazzareno Brischetto Drumless Trio, per un viaggio in compagnia di tre esperti e riconosciuti esploratori del jazz: Nazzareno Brischetto alla tromba, Daniele Santimone alla chitarra e Tiziano Negrello al contrabbasso. In apertura torna Palco Aperto, con la strumentazione di Spazio Aereo a disposizione del pubblico. Ospite speciale, il giovanissimo Rareş.

10.02 | CHRIS MOSS ACID / Dj Kilfa/ Dj Muto

Per la prima volta in Italia, Christopher Moss è un producer inglese di ispirazione acid house e UK-techno. Le sue produzioni, caratterizzate dalla più classica acid house ’80/’90, sono realizzate con uso esclusivo di Roland, come da più pura tradizione del genere. Un vero talento della musica dance analogica, considerato fra gli artisti in ascesa della scena dance europea ed internazionale e che promette un live di altissimo livello. Ad accompagnarlo, dj-set di Dj Kilfa e Dj Muto.

11.02 | QUI / Ultrakelvin / Ignoranza Dj-set

Scariche rumorose e armonie ruvide, bassi irregolari e tensioni noise: Spazio Aereo è lieto di annunciare una serata profondamente underground con le scontrose sonorità dei californiani Qui e il ritorno in formazione dopata dei padovani Ultrakelvin, per un rumoroso connubio di suoni compressi in provetta.

A seguire, danze rock&roll con il dj-set del collettivo Ignoranza.

12.02 | Paolo Birro piano solo / Debora Petrina / Jam

Una domenica in compagnia di due eccellenze dei tasti bianconeri: Spazio Aereo è lieto di annunciare il live di Paolo Birro, fra i più quotati e stimati pianisti jazz italiani, per un’esplorazione del piano solo fra standard rielaborati nei dettami della scuola tristaniana, composizioni originali e pianismo di tradizione swing.

In apertura presentazione di BeBlind, ultimo album della compositrice e performer Debora Petrina, unicum del panorama italiano per sintesi di classe visionaria nel mescolare un cantautorato obliquo e sensuale a sperimentazioni pop-rock, elettronica, musica d’avanguardia e jazz.

15.02 | OPEN LINE #4

Open Line apre spazi di confronto orizzontali e di libera creazione per mettersi alla prova in un’ottica multidisciplinare. Lascia che le alchimie in gioco si mescolino per aprire ancora nuove possibilità: venti minuti e venti secondi di tempo a testa, l’impianto di Spazio Aereo e tutto il tuo meglio. In questo quarto appuntamento, nuovi innesti sonori con il lancio del workshop “Product presentation: Volca FM”. Info e iscrizioni: openline@spazioaereo.com

18.02 | Lorenzo Senni | Persona live

Spazio Aereo è al settimo cielo per il ritorno di Lorenzo Senni: da gennaio 2017, il ‘rave voyeurist’ sarà in tour in Italia per presentare “Persona”, suo debutto su Warp Records che ha conquistato critica e pubblico e in cui Senni sviluppa l’ambizione delle sue sperimentazioni di “Pointillistic Trance”, conservando lo stile unico e influente che gli ha permesso di diventare punto di riferimento del panorama musicale odierno nonché primo artista italiano su Warp Records.

19.02 | Francesca Viaro Trio / Ecce Coro / Jam

Duttile talento con il trio della cantante veneziana Francesca Viaro, accompagnata da Gianpaolo Rinaldi al piano e Nevio Zaninottio al sax, in una riproposizione sensibile e ironica di grandi classici jazz, standard di tradizione afro americana e brani originali. In apertura Ecce Coro, progetto padovano “diversamente giovane” formato da trenta elementi di vocazione itinerante e animo gitano, che alterneranno canti a sketch pseudo-comici confezionando inoltre reading vocali per l’occasione. Seguirà jam sorprendente.

23.02 | Maracaigo #3 w/ Sibilla Cumana / Iovis / Two Birds One Stoned

Spazio Aereo si fa vivaio di nuovi talenti con Maracaigo, nuovo format rivolto alle generazioni di giovani artisti nell’ambito della musica e della performance. Terzo appuntamento di elettricità ad alto volume insieme al garage blues dei trevigiani Two Birds One Stoned, la raffinata energia di Iovis e il power trio hard rock Sibilla Cumana.

24.02 | Matt Elliott – in collaborazione con Everywheregigs

Spazio Aereo e Everywheregigs presentano l’atteso live di Matt Elliott, autore di intime e introspettive composizioni in bilico tra dark folk e malinconico romanticismo: nato musicalmente nell’inquieta Bristol di metà anni ’90, il cantautore inglese presenterà a Spazio Aereo il suo nuovo album “The Calm Before”, frutto di una profonda ricerca musicale e lirica influenzata sia dalle regioni mediterranee che da quelle est-europee. Con una voce potente e profonda in grado di raggiungere livelli mai esplorati prima e la tendenza ad evitare qualsiasi forma musicale conosciuta, le registrazioni di Elliott possono essere considerate dei veri e propri inni epici.

25.02 | Fuzz Orchestra / Glincolti

Una festa dalle tinte nere mentre fuori il Carnevale infuria: Spazio Aereo celebra la parata delle maschere e dell’inganno con il live della Fuzz Orchestra, in un concerto che si fa narrazione heavy rock di momenti gloriosi e oscuri della storia dell’Italia contemporanea, tra sample di film, documentari, vecchi vinili e suggestioni metallurgiche. In apertura Glincolti: indigeni locali, spirito funk, anima progressive, chitarre taglienti, feeling viscerale.

26.02 | Minimal Klezmer / Peace Diouf Trio / Friedrich Micio / Afrojam

Una domenica carnevalesca che si scrolla dalle spalle il jazz duro e puro e si traveste di spensierata, incosciente contaminazione: dopo le paradossali sonorità dei Freidrich Nicio, a dare suono alla serata la nota formazione Minimal Klezmer, nel suo vagheggiare su antichi temi est-europei. E tanto si vaga da ritrovarsi in Africa, insieme al virtuoso chitarrista Peace Diouf accompagnato da Moulaje Niang alla batteria e Roberto Durante al pianoforte. A seguire, chiusura in afrojam.