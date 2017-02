EMPTYSET, Collapsed

Gli Emptyset hanno base a Bristol ed escono su Raster-Noton. Sono in due e cercano una musica elettronica minimalista, scabra ed essenziale, basata su strumentazione analogica. Inevitabile, dunque, pensare ai Pan Sonic. In effetti, in questo breve ep (vinile appartenente a una serie speciale in cui compare Mika Vainio), un po’ si sente quella crudezza finlandese, così come è altrettanto percepibile l’influenza degli esponenti dell’etichetta che lo pubblica, uno dei due padroni in primis (più Byetone). Bisognerebbe poi studiarsi il legame con certe cose della ant-zen e con gli Autechre. Tre episodi su quattro si fondano su battiti severissimi ed austeri, mentre “Collapse”, classicamente, esplora per metà della sua durata l’ambient e le basse frequenze, sempre e comunque fabbricando scenari metallici e cupi. Non a caso, infatti, il disco sarebbe stato registrato in una casa mai finita di costruire.

Un’uscita di genere che fa bene il suo compito: attendiamo il guizzo.

Tracklist

A

01. Armature

02. Core

B

03. Collapse

04. Wire