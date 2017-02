Dungeon Acid​ e Dj Slyngshot​ per il terzo appuntamento stagionale con Habitat (BO)

Tinte acide e ibridi lo-fi per il terzo appuntamento della stagione di Habitat​: a Bologna in arrivo Dungeon Acid​ e Dj Slyngshot​.

La carriera musicale di Jean-Louis Huhta è infinita: a partire dagli inizi degli anni ’80 è membro di gruppi quali Cortex, Anti-Cimex, Texas Intruments, Stone Funkers e Lucky People Center.

Lo si incontra negli OCSID con Graham Lewis dei Wire, Carl Michael von Hausswolff e negli Skull Defekts.

Negli anni ‘90 si dedica, come Dungeon Acid​, alla produzione di musica techno. Da allora la contaminazione è diventata la sua cifra stilistica, viaggiando tra industrial, dub, techno di scuola Detroit e acid house. Negli ultimi cinque anni ha pubblicato materiale per iDeal recordings​, ISL-recordings​, Zodiac 44 ​e Fit Sound ​e ha fondato la sua HUHTA HOME STUDIO​. Il live di Dungeon Acid​ è un vero e proprio treno: cassa 4/4 e torsioni acid estreme.

Senza la pretesa di essere necessariamente qualcuno, con un ibrido tra hip-hop e lo-fi house, a Dj Slyngshot​ viene attribuito il merito di aver ri-arrangiato il tutto con una verve unica e riconoscibile.

Si è affermato alla vecchia maniera: una breve lista di titoli andati a ruba in tempo 0 dal suo sito, prima di essere notato oltre i confini della propria terra.

Dj Slyngshot è fondatore di Yappin Records e a dispetto della sua mania di produrre nell’ombra, non riuscirà a passare inosservato ancora per molto.

Il 25 febbraio ​dalle 23.30 ​presso Ateliersi​, in via San Vitale 69.

Ingresso €12

Dungeon Acid

Live – SE (Huhta Home Studio)

Dj Slyngshot

Dj set – DE (Yappin)