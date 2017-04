Fuori altre due date per il ritorno dal vivo dei Dufresne

Riceviamo e pubblichiamo.

Uno dei gruppi più seguiti della scena post-hardcore degli anni Zero, oltre a quella reunion al prossimo Venezia Hardcore Fest del 13 maggio, annuncia altre due date, in Centro e Sud Italia.

La band vicentina sarà sul palco dell’Heartz Club di Fermo nelle Marche il prossimo 16 giugno mentre il giorno dopo sarà in provincia di Bari (Terlizzi) come headliner della seconda edizione del Fracasso Fest. Due appuntamenti da non perdere con una formazione che tra il 2006 e il 2010 ha imposto il suo nome in tutta Europa con live set incendiari.

Venerdì 16 giugno – Heartz Club, Fermo

w/ Slow Roam, La Polvere

Sabato 17 giugno – Fracasso Fest @ MUHA, Terlizzi (BA)

w/ Straight Opposition, Ginkgo Dawn Shock, First Brawl, Nomura, Skingarov