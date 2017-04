Un ep di cinque pezzi è ciò che ci consegnano i francesi Drawbacks. Reminiscenze di scuola screamish anni Novanta ed echi dei Touché Amoré si fondono davvero bene, creando un suono molto ricco e corposo. La disperazione è palpabile, così come il disagio. Devono essere dei gran timidoni questi ragazzi di Lille, ma sul palco secondo me si trasformano, in un profluvio di rabbia, gioia, dolore. Sentimenti vivi, come viva è la loro proposta musicale. Riff caotici, una voce densa di umanità: questi sono ingredienti importanti se vuoi infondere “vita” a ciò che suoni. Di “vita” I Drawbacks ne infondono tanta, con quella tipica urgenza espressiva che solo l’hardcore può vantare di avere. La loro musica è un fiume in piena, che travolge e abbraccia tutto ciò che gli si para davanti. Non inventano nulla di nuovo, ma sanno davvero come rielaborare la materia per renderla pulsante. Complimenti a Tanato Records, che si dimostra sempre molto attenta.

PUN04/// Drawbacks – Common Impairments by Drawbacks