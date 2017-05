DOWNFALL, Punishment For The Infidels

Quando alle volte il nome di una band ti trae totalmente in inganno. Ecco cosa mi è successo approcciandomi a questa release senza averne sentito il contenuto. Mi aspettavo un inferno di thrash metal sporco e bastardo, e invece mi trovo con la solita zuppetta riscaldata. Canonico thrash fine a se stesso, suonato in maniera fredda e impersonale, con una voce piatta e ripetitiva. L’uso poi di alcuni passaggi groove abbassa ulteriormente il mio giudizio. Undici tracce prive di mordente, prive di quel carisma e di quella violenza che sono necessari per suonare questo tipo di metal. Mi ritrovo con un platter scialbo, i cui riff sono banali e già sentiti. Non c’è un elemento che elevi i Downfall al di sopra della mediocrità. Tutto sa di stantio e già fatto, con l’aggiunta di una registrazione glaciale e assolutamente inadatta. Mi fermo qui. Se siete accaniti thrasher e volete ascoltare tutto (ma proprio tutto!) quello che questo genere ha da proporre… beh… fatevi sotto. Altrimenti passate tranquillamente oltre.

P.S.: sì, ho letto nella bio che hanno influenze hardcore… ma quando le innestano, sembra di ascoltare metal core per gente in canotta…

Tracklist

01. Pleasure for Murder

02. Corrupted in Black

03. God’s Hand

04. Slaughterism

05. Misanthropic Solution

06. Feeding the Beast

07. Abyss

08. Last Prophecy

09. Mass Homicide

10. Machination of Revolution