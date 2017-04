Domenica 2 aprile Gaetano Cappella suonerà a Udine

DOMENICA 2 APRILE

ORE 21:00 INGRESSO 5€

UDINE – SALA CARMELO BENE TEATRO PALAMOSTRE – PIAZZALE PAOLO DIACONO 21

Il progetto nasce nell’autunno 2015. Ha una concezione minimale e scura, ambient e post-noise, basata esclusivamente su loop di chitarra e pianoforte, registrazioni su nastro e field recordings, il tutto viene manipolato e disintegrato live creando un muro di suono e feedback. L’unica ispirazione è la montagna, la Maiella, con i suoi echi, i suoi riverberi le sue ampiezze ed il suo rumore quando è in tempesta. In aprile 2016 esce per l’etichetta americana Spring Break Tapes un ep esclusivamente su cassetta, intitolato Maiella: finisce sold out in ventiquattro ore.