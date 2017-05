DEATH ON/OFF, Criminal Exhibition: Discography 2012 – 2015

A ripercorrere la discografia dei Death On/Off appare evidente l’assiduità con cui li abbiamo seguiti negli ultimi cinque anni, a partire dall’incontro con quel Disharmonic Mass Destruction che ha da subito chiarito quali fossero gli ingredienti di una ricetta entrata di diritto nel nostro menù dei giorni di festa. Grind, hardcore e death metal vengono centrifugati insieme all’interno di una miscela personale che si è andata via via consolidando e viene oggi celebrata in una puntuale raccolta prodotta dalla End Of Silence Records.

Criminal Exhibition contiene ben sessantadue tracce e racconta tutta d’un fiato una storia che affonda le proprie radici nella scena storica per proiettarsi nell’oggi a rotta di collo, senza mai perdere di vista la voglia di colpire allo stomaco e al contempo imprimersi in mente. Non puro caos, dunque, ma una miscela piena di dinamiche interne che sembra seguire le teorie di tal John Zorn sulla necessità di comprimere nel breve spazio di poche battute tutte le sfumature necessarie a rendere il brano completo e forte di una propria personalità ben individuabile. Del resto, come abbiamo avuto modo di osservare di recente dal vivo, questi signori sanno come tirar fuori il meglio dai loro strumenti e colpiscono con una precisione che ha dell’impressionante, senza mai scadere nella mera caciara o privarsi del piacere di coinvolgere i presenti. Dal già citato Disharmonic Mass Destruction al successivo Reality Is Obscene, dai brani presenti sugli split con Dysmorfic e Mannaia ad alcune tracce bonus o presenti su compilation, per finire con un live del 2016 e due cover registrate nello stesso anno, dentro Criminal Exhibition è rappresentato l’intero percorso di una realtà che ha saputo crescere e imporsi fino a diventare uno dei nomi di punta della scena estrema nazionale. A fornire, infine, alcune coordinate ben rappresentative dello spettro sonoro caro ai Death On/Off contribuisce la scelta dei numi tutelari da omaggiare con una cover: Fear, Impact, Discharge, Black Flag, D.R.I., Motörhead. Serve davvero aggiungere altro?

P.S.: dalla raccolta resta fuori in pratica solo il recente split con i Grumo, uscito in coproduzione tra ben dodici etichette, a sottolineare come ormai queste due band siano riuscite a catalizzare l’interesse di una buona fetta del panorama underground, tanto da mettere insieme nomi storici e nuove realtà in una sorta di riunione di famiglia allargata. Al solito, i due contendenti non deludono e colgono l’occasione per offrire la propria peculiare declinazione del verbo nichilista più o meno diretto, più o meno virato death. Per i Death On/Off, di cui qui si tratta in modo specifico e senza togliere nulla ai loro compagni di split, segnaliamo il brano “Vatican Gestapo” che ha tutte le carte in regole per diventare un vero e proprio anthem in sede live.

Tracklist

01. Radical Shit

02. Malignant Cancer

03. Justified Hate

04. Message In A Butthole

05. I Don’t Owe You Anything

06. Next To Extinction

07. Shitty Woman

08. Cumshot In The Dark

09. Porcus Domini

10. Religious Regurgitation

11. Livin’ In The City (Fear)

12. Arbeit Macht Idiot

13. All You Need Is Porn

14. My Degeneration

15. Indie-Gested

16. Purification Through Defecation

17. God Blessed The Blasphemy

18. Deathsong

19. Pissing Is My Business

20. Social Tensions

21. Choked By Repulsion

22. Cadaveri (Impact)

23. Urination

24. God Save The Queers

25. Birth Defect

26. When I Cum Around

27. Petting Sematary

28. Misanthropic

29. The Nazi Queen Of Bukkake

30. Who’s That Whore?

31. Think For Yourself

32. Orgies Of Assholes

33. Jobs Act

34. Take It Isis

35. Society’s Victim (Discharge)

36. Cadaveri (Impact)

37. Apocalypse 13

38. I Want To Get Sick

39. Six Pack (Black Flag)

40. Baby Jesus

41. The Milkmaid (Live)

42. Who’s That Whore? (Live)

43. Baby Jesus (Live)

44. The Doggy Horror…(Live)

45. Fuck The Freak (Live)

46. Pissing Is My Business (Live)

47. Justified Hate (Live)

48. Cumshot In The Dark (Live)

49. Jobs Act (Live)

50. Vatican Gestapo (Live)

51. Next To Extinction (Live)

52. Urination (Live)

53. I Want To Get Sick (Live)

54. When I Cum Around (Live)

55. Deathsong (Live)

56. Message In A Butthole (Live)

57. Misanthropic (Live)

58. Take It Isis (Live)

59. The Nazi Queen Of…(Live)

60. Livin’ In The City (Live)

61. Mad Man (Dirty Rotten Imbeciles)

62. Rock Out (Motörhead)