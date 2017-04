Dal 18 al 21 maggio il jazz sarà morto a Torino

Riceviamo e pubblichiamo.

ARCI Torino presenta

JAZZ IS DEAD!

dal 18 al 21 maggio 2017

San Pietro in Vicoli Zona Teatro – Torino

FAUST – PETER BRÖTZMANN & HEATHER LEIGH – DJ GRUFF & GIANLUCA PETRELLA – MAMMANE SANI – KHOMPA – GIO EVAN – ALBI & BEBO de LO STATO SOCIALE e molti altri…

nell’ambito di NARRAZIONI JAZZ | JAZZ PER LA CITTÀ

un progetto della Città di Torino realizzato da Fondazione per la cultura Torino

INGRESSO GRATUITO

Jazz is Dead! Urla il nuovo festival dell’ARCI di Torino.

Jazz is Dead! è il festival che dal 18 al 21 maggio si disegnerà una importante nicchia multigenere nell’ambito di NARRAZIONI JAZZ / JAZZ PER LA CITTA / SALONE OFF.

Evento di punta a Torino per i festeggiamenti dei 60 anni di vita dell’ARCI, che venne fondata proprio a maggio, nel 1957, caratterizzato dalla direzione artistica di Alessandro Gambo, già coordinatore della sezione concerti del Magazzino sul Po e ideatore del festival Varvara, questa rassegna narra con il corpo, la musica e le parole una storia di reincarnazione musicale ibrida.

Jazz is Dead! è un nome provocatorio e dissacrante, un colpo basso, dritto in pancia. Affermare la morte del jazz non è una critica, bensì una presa di coscienza rispetto a un genere legato a un passato sempre più lontano, costretto a fare i conti con un presente orientato verso sonorità e visioni altre. L’obiettivo di Jazz is Dead! non è tornare agli anni d’oro del jazz né andare alla ricerca di suoni nuovi e avveniristici: sul palco si alterneranno infatti artisti provenienti da generi classici, che hanno fatto propria la lezione del jazz, elaborandola in completa autonomia.

In Jazz is Dead! c’è musica rock, elettronica, hip hop, kraut, sperimentazione

teatro extra-ordinario

editoria musicale

“Sperimentazione, ricerca e cultura popolare sono le parole d’ordine che hanno caratterizzato i decenni di storia e di proposta culturale dell’ARCI. Da quando il Circolo Toscanini, negli anni Cinquanta, organizzava inediti concerti di musica classica destinati ai lavoratori, passando per la promozione dei primi spettacoli del Mistero Buffo di Dario Fo, ARCI continua oggi a essere in prima fila nella promozione di tutte le forme d’arte emergenti, alternative ed eretiche. Con Jazz is Dead! guardiamo al presente e al futuro, con lo sguardo di chi arriva da lontano”. (Andrea Polacchi, Presidente ARCI Torino)

Collaborano alla buona riuscita del festival diverse realtà che operano attivamente nel panorama culturale della nostra Città: ARCI Torino, Salone OFF, Narrazioni Jazz / Jazz per la Città, Magazzino sul Po, Varvara Festival, Associazione Il Mutamento Zona Castalia, Associazione Babelica, Circolo LaCricca, Torino Fringe Festival, ARCI ReAl.

Significativo l’incontro della giornata conclusiva di domenica 21 maggio con il Festival della Cultura dal Basso, che unisce musica, letteratura e attivismo culturale. La cornice del festival è la magica location di San Pietro in Vincoli, già luogo di eventi teatrali, rassegne musicali e spettacoli non convenzionali. I torinesi sanno che un tempo San Pietro in Vincoli fu un cimitero, Jazz is Dead! e il gioco è fatto. Jazz is Dead! è un festival fuori dal comune e questi sono i contenuti principali che lo rendono tale…

Giovedì 18 maggio 2017

NARRARE CON IL CORPO E CON L’ANIMA

ore 21:00

Spettacolo teatrale “Varvara, la velata”

di Giordano V. Amato con Eliana Cantone.

Organizzato da Il Mutamento Zona Castalia nella cripta dell’Ex Cimitero, lo spettacolo sarà replicato venerdì 19 e sabato 20 maggio alle 24:00.

Venerdì 19 maggio 2017

NARRARE CON IL RUMORE E CON IL SILENZIO

ore 18:00

Aperitivo sonorizzato da ‘Mbo Selecta

ore 21:00

Concerti

faUSt (la formazione della band risale al 1971, in Germania. Sperimentatori del genere krautrock, firmano fin da subito un contratto importante con la Polydor e si assicurano una stabile e devota fan base. Una serie di importanti collaborazioni vedono la formazione Werner “Zappi” Diermaier e Jean-Hervé Péron comporsi e ricomporsi, mantenendo salda l’attività di promotori di una sperimentazione

rivoluzionaria e “art-errorist”. Sono molti gli album di studio, le collaborazioni, le compilation, i dvd e le performance live di questa mitica formazione e, proprio a maggio, esce un’ultima loro creazione, “Fresh Air” per Bureau B, dopo “Just Us” uscito nel 2014: i brani di “Fresh Air” rispondono alla caratteristica mutante della band, sono infatti stati registrati con differenti formazioni e in diverse location durante il tour negli Stati Uniti della primavera del 2016)



Sabato 20 maggio 2017

NARRARE CON LE PAROLE E CON IL RITMO

ore 18:00

Aperitivo sonorizzato da dj Green Man

ore 21:00

Concerti

Dj Gruff feat. Gianluca Petrella (rap e scratch incontrano jazz e improvvisazione, creando un prezioso e imperdibile mix.)

Mammane Sani

Khompa Light Show

The Dreamers crew

Domenica 21 maggio 2017

NARRARE CON LO SGUARDO E LA LETTURA

ore 16:00

Presentazione del Graphic novel “Portella della Ginestra”

Con Susanna Mariani, Luca Baino. Presenta: Federico Zaghis

ore 17:00

Concerto “Back to the depression”

di e con Michele Dal Lago e Giusi Pesenti

ore 18:00

Presentazione del romanzo: “Il movimento è fermo. Un romanzo d’amore e libertà, ma non troppo”

Con gli autori Alberto Guidetti (Bebo) e Alberto Cazzola (Albi) de “Lo Stato Sociale”.

Conduce Paolo Ferrari

ore 19:00

Spettacolo teatrale “Sorprendermi Tour Live”

Di e con Gio Evan e con Giampiero Mazzocchi alla testiera e alla fisarmonica

ore 20:00

Aperitivo con Magazzino Paradiso Crew

La domenica sarà inoltre possibile visitare le mostre fotografiche, a cura di Arci Nazionale, sui viaggi della Carovana Internazionale Antimafie e sui 60 anni di vita dell’ARCI.

INFO

da giovedì 18 a domenica 21 maggio 2017

San Pietro in Vincoli Zona Teatro

Via San Pietro in Vincoli 28, Torino

Tutti gli eventi sono a INGRESSO GRATUITO

