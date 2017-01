“Creatura” è il nuovo album degli OvO: il video di “Satanam”, le date del tour.

Riceviamo e pubblichiamo.

“Creatura” è il nuovo album degli OvO e uscirà il 9 dicembre 2016 su DioDrone in cd, vinile e cassetta. “Creatura” nasce come entità mutante, dalla lunga gestazione. Una volta nata, la sua diversità diventa il suo punto di forza. La sua unicità non è un limite: non le dà confini. È un album la cui originalità è mostruosa e colossale, una naturale evoluzione di quello che gli OvO avevano espresso con “Abisso”. Hanno esplorato le possibilità delle intersezioni tra il rock più estremo e l’elettronica, scavando nel profondo, e ora ne escono con questo parto proteiforme che li rende di nuovo incatalogabili, fuori da ogni scena e schema. Anche l’artwork riflette il percorso segnato dal sound dell’album, perché ispirato a simboli e iconografie antiche e senza tempo, dai sigilli alchemici alle carte divinatorie, ma con un tratto originale e indentitario. Una timida, pallida e neonata figura racchiusa in un tarocco che emerge da un gorgo nero, l’Abisso, per rivolgere il proprio sguardo alle stelle e simbolicamente riunirsi al cosmo, da cui ogni creatura ha origine e dove alla fine tutto ritorna. Tutto nasce da un’idea di Stefania Pedretti tradotta dalle mani di Coito Negato, aka Stefano Matteoli, illustratore toscano e stretto collaboratore di DioDrone. Per far uscire “Creatura” gli OvO hanno scommesso su un’etichetta di recente nascita, che rappresenta al meglio il modo nuovo e contemporaneo di fare noise e di farlo in modo “do it yourself”. Il mondo è cambiato e, se vuole sopravvivere, il DIY deve cambiare con esso, pur restando in fiera opposizione al sistema. Dio Drone è al momento la più lucida risposta italiana a questa esigenza. Gli OvO si presentano all’alba del loro diciassettesimo anno di attività con le idee ben chiare, con la volontà di surfare su una contemporaneità così fluida, rilanciando nuove complessità e rinunciando a conformarsi. L’unica cosa che continua imperterrita è la loro attività live: siamo alla soglia dei mille concerti in tutto il mondo. “Creatura” è stato registrato da Lorenzo Stecconi in un capannone di solito utilizzato da compagnie teatrali, mixato dalle mani testosteroniche di Giulio Favero e messo in cassaforte dal mastering di Giovanni Versari. Stefania Pedretti si è occupata, oltre che di cantare e suonare la chitarra, di catturare alcuni field recordings in loco durante il tour degli OvO in Vietnam. Bruno Dorella si occupa come al solito dei suoi pochi pezzi di batteria, dei synth e della composizione delle batterie elettroniche, su campioni assemblati da lui stesso e da Garaliya (ovvero i Morkobot), Riccardo Gamondi (Uochi Toki), Stefano Ghittoni (Dining Rooms), a034, Reeks (Surgical Beat Bros, No Hay Banda Trio, Germanotta Youth). Nella scrittura dei pezzi gli OvO hanno usato alcune metodologie della musica elettronica. In particolare tutte le basi di batteria e campionamenti di Bruno sono state prima suonate live e poi ricampionate scegliendo dei loop, in modo da riprodurre la meccanicità tipica dell’elettronica. Su questa struttura poi Stefania ha portato il suo mondo infernale di chitarre e voci, dividendo entrambe in molti strati con diverse sovraincisioni, per creare il mostro che state ascoltando. Non è escluso che il futuro degli OvO li veda passare all’elettronica pura. In ogni caso, per ora, porteranno questa “Creatura” in giro per il mondo per qualche anno.

Il tour

09/12/2016 Savona, Rain Dogs

10/12/2016 Firenze, Next Emerson

15/12/2016 Roma, Dal Verme Birthday

16/12/2016 Milano, Lo Fi

17/12/2016 Torino, Officine Corsare

23/12/2016 Lamezia Terme, Vinyl

27/12/2016 Messina, Retronouveau

28/12/2016 Itri, Muviments

29/12/2016 Molfetta, Macerie Baracche Ribelli

30/12/2016 Taranto, Cooperativa Owen

05/01/2017 Frattamaggiore, Sound Music Club

06/01/2017 Foligno, Zut

07/01/2017 Venezia, Spazio Aereo

08/01/2017 Loreto, Reasonanz

13/01/2017 Bergamo, Druso

14/01/2017 Bologna, Freakout

19/01/2017 Ravenna, Bronson

20/01/2017 Fontanafredda, Astro

21/01/2017 Carpi, Ekidna Re-opening

27/01/2017 Sassari, The Hor

28/01/2017 Cagliari, Fabrik

01/02/2017 Ljubljana, Slovenia, Gromka

02/02/2017 Graz, Austria, Interpenetration TBC

03/02/2017 Bratislava, Slovakia, FUGA

04/02/2017 Tabor, Czech Republic, MC Orion

05/02/2017 Leipzig, Germany, AKKO

06/02/2017 Berlin, Germany, West Germany

08/02/2017 Gent, Belgium, Kinky Star

09/02/2017 Amiens, France, Accueil Froid

10/02/2017 Bruxelles, Belgium, Magasin 4

11/02/2017 Aschaffenbugh, Germany, Stern

13/02/2017 Zurich, Switzerland, Boschbar

17/02/2017 Dijon, France, La Manufacture Sonore

18/02/2017 Neuchatel, Switzerland, Queen Kong Klub

19/02/2017 Paris, France, TBA