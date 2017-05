CRAVEN IDOL, The Shackles Of Mammon

Dalle strade più torbide e nebbiose di Londra giungono i Craven Idol, al loro terzo lavoro su vinile. Ammetto candidamente che è una delle migliori release che abbia ascoltato negli ultimi tempi e presto il vinile farà parte della mia collezione. Death thrash black metal suonato con maestria e rabbia da vendere. In un’epoca in cui molti gruppi sperimentano un po’ troppo per i miei gusti, è bello vedere una band che prosegue incurante lungo il proprio sentiero di morte e distruzione. Un songwriting perfetto, figlio dei tedeschi Poison, di un certo gusto per il thrash più oscuro e più brutale, e ovviamente per la fiamma norvegese, che risplende di luce propria. La presenza poi di passaggi più eterei e “rilassati” non fa altro che aumentare la caratura di questo Shackles Of Mammon.

Il cantato è maniacale, con tanto di urla alla Tom Araya dei bei tempi che furono, il riffing è pregiato, avvolgente e in grado di colpire furiosamente con un machete, infine la sezione ritmica è compatta e granitica: gran lavoro di batteria, con blast beat e doppia cassa velocissima. Registrazione molto ben equilibrata, che fa risaltare gli stacchi, la rabbiosa precisione e la velocità di esecuzione della band. Per quanto mi riguarda, un album semplicemente perfetto.