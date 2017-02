Una compilation per i 5 anni di Repitch

Riceviamo e pubblichiamo.

Dys Functional Electronic Music è una compilation con cui Repitch Recordings festeggia i suoi cinque anni d’esistenza. Il titolo ambivalente mira a rappresentare il comportamento sonoro del contenuto, che devia spesso dalle norme e si distanzia da ciò che sarebbe funzionale al clubbing. Qui i tre capi di Repitch (Ascion, D. Carbone e Shapednoise) sono raggiunti da una selezione di artisti che hanno contribuito a formare il sound dell’etichetta nel corso del tempo, accanto ad artisti che sono stati d’ispirazione per quest’avventura.

In questi cinque anni l’obiettivo di Repitch è stato il mettere in piedi una piattaforma per sperimentazioni sul canone dancefloor, così da crearsi un’identità riconoscibile. Uno spirito che si vede nell’approccio personale di ciascun artista coinvolto: dai breakbeat scuri di Ascion al rumore minaccioso di Shapednoise, al rave fratturato di Sote, passando per le intrusioni melodiche di Carbone e Gaja, le atmosfere più dub di Pinch o dei Zenker Brothers, l’amore di Skudge per le cose più depresse e il minimalismo IDM di Nuel…

La compilation è in pre-order qui.