Chi ci sarà all’Heart Of Noise 2017 (Innsbruck, Austria)

Dal 2011 l’Heart of Noise Festival esplora regioni estetiche al di fuori dell’orientamento culturale dominante, presentando generi alternativi e impulsi d’arte contemporanea. Il festival non è solamente un evento musicale, ma un incontro tra linguaggi diversi. Lo scopo principale, infatti, è quello di fondere (e dialogare con) le varie discipline, presentando ad esempio installazioni audio negli spazi pubblici e film per unificare così le arti visive con musica e ballo. L’Heart of Noise Festival vuole anche aprire delle porte alla molteplicità odierna delle arti performative. Il festival offre inoltre spazi ad artisti e musicisti locali, emergenti ed internazionali, all’arte digitale, ai VJ e ai DJ e, in sintesi, a varie forme della cultura e dell’ arte contemporanea.

HEART OF NOISE 2017 | Pop Life

Se la tua musica racconta una storia di strada, è politica, è pop; se ti ricorda che si può andare ovunque perché non esistono confini è politica, è pop; se libera il tuo corpo è politica, è pop, e se ti ricorda i tuoi sogni, senza bugie, è politica, è pop.

Il pop ti fa ricordare quello che ti hanno promesso e quello che ti è stato preso. Noi restituiamo i sogni, ci dedichiamo ai ricordi seguendo l’uccello azzurro nel giardino della felicità.

Maestro Issa chiede “Che cos’è Dio? Un uomo e una mosca in una stanza”. Rest in Beats!

HEART OF NOISE 2017 | Line Up

Psychic TV | Jenny Hval | Fennesz & Arve Henriksen | Willam Basinski | Monolake | Forest Swords | Ital Tek | Maja S.K. Ratkje | Islam Chipsy & EEK | Amnesia Scanner | Damien Dubrovnik | Peder Mannerfelt | Samuel Kerridge | Sote | Huerco S. | Hans Platzgumer | Nadah El Shazly | Ola Saad | Restless Leg Syndrom | Michaela Senn | Bosaina | Dieb 13 | Kathrin Stumreich | Cassawarrior | Champagne Mirrors | GAS