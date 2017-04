CANDLE, Demo 2016

Gli svedesi Candle fino ad ora hanno suonato solo un concerto nella loro natia Svezia di supporto a Blaze Bayley (agnello sacrificale della crisi anni Novanta degli Iron Maiden, prima del ritorno di Bruce), ma questo è bastato per far sì che Fighter Records (sussidiaria della più famosa Xtreem Records) li mettesse sotto contratto, ristampando questo demo del 2016, inizialmente previsto in cinquanta copie. Purtroppo la copertina orripilante è rimasta, ma tant’è, non si può avere tutto dalla vita. Il progetto nasce dalla passione per l’heavy metal classico di due componenti dei Corrosive Carcass (ottimo gruppo old school death metal) desiderosi di tornare alle loro origini. Ed infatti il suono dei Candle è quello del primo heavy metal: tagliente e vigoroso. La voce di Nordkvist è potente e capace di arrivare molto in alto, in un crescendo di intensità operistica. Musicalmente i ragazzi sono classici che più classici non si può: melodia, continui scambi di fraseggi chitarristici, assoli. La cosa che mi ha colpito molto è che ogni tanto ci sono dei rallentamenti con un retro gusto un po’ doom, ma appena accennato. Chissà, magari in futuro approfondiranno questo aspetto. La registrazione è stata migliorata, ma conserva quel gusto da “scantinato” umidiccio e sudato, che contribuisce a creare la giusta atmosfera. In conclusione, un ottimo demo di sano classic heavy metal, senza tante pretese, ma molto godibile. Ah, vi consiglio di ascoltare anche i Corrosive Carcass, per placare la vostra sete di violenza death metal…