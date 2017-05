Bronson (RA): le date mancanti di maggio 2017

Riceviamo dal Bronson e pubblichiamo.

LUN 15 – Guido Catalano

Il ritorno del poeta che voleva, ed è riuscito, a diventare una rock star.

Vate dall’anima rock, infaticabile pellegrino dei club musicali di tutta Italia, il poeta torinese è pronto a ripartire con il suo trolley per portare in tutta Italia i versi della sua nuova raccolta di poesie. Ogni volta che mi baci muore un nazista…

VEN 19 – SONIC RITUAL FEST: The Cosmic Dead, Giobia, Ecstatic Vision

HEAVY PSYCH SOUNDS Records & Booking e Bronson Produzioni presentano

SONIC RITUAL FEST, incentrato su sonorità psichedeliche, space rock e ambient.

Si terrà al Bronson di Ravenna il 19 maggio, ma contemporanemente si svolgerà un evento gemello ad Atene in Grecia.

Live: The Cosmic Dead, Giobia, Ecstatic Vision.

SAB 20 – Ducktails + James Ferraro + Typhonian Highlife @ Hana-bi

Arriva sotto la tettoia un trio d’eccezione: il set solista di Matt Mondanile (ex Real Estate), il progetto vaporwave di James Ferraro (The Skaters) e la creatura sci-fi di Spencer Clark (l’altro The Skaters) che prende il nome di Typhonian Highlife.