Awella Mixtape, puntata dell’11 gennaio 2017

Colonna sonora culto quanto la pellicola che accompagna. È Masahiko Sato l’autore delle musiche per “Belladonna Of Sadness”, film di animazione giapponese firmato da Eiichi Yamamoto e datato 1973. Il musicista nipponico, di estrazione jazz, costruisce una soundtrack in linea col taglio sinistro e sensuale della pellicola, sospeso tra romanticismo (specie nei brani cantati da Chinatsu Nakayama, moglie del musicista), accenni ai futuri Air e psichedelici momenti jazz-rock.

E come le migliori colonne sonore, vive al di là della pellicola stessa.

Ascolta la puntata.

Playlist

01. Francis Bebey – Bissau

02. Akalé Wubé – Jawa Jawa

03. 23 Skidoo – Vegas El Bandito

04. Josef Leimberg – Interstellar Universe

05. Yussef Kamaal – Remembrance

06. Masahiko Sato – Funny Feeling

07. Braen’s Machine – Movimento

08. Broadcast & The Focus Group – The Be Colony

09. Chêne Noir – Hey!

10. Heaven & Earth – Refuge

11. Jessica Bailiff – Swallowed