Awella Mixtape, puntata del 6 aprile 2017

Prendete Cream, Jimi Hendrix e Blue Cheer, shakerateli, slabbrateli e avrete il miglior (o peggior) blues rock dei Settanta mai ascoltato al di fuori dei territori angloamericani.

Joey Smith (Speed, nel senso di anfetamina) alla batteria e voce, Masayoshi Kabe (Glue, nel senso di colla, ma da sniffare) al basso e il Jimi Hendrix del Giappone, Shinki Chen, alla chitarra.

Se c’è un loro disco da ascoltare, questo è Eve.

Ascolta la puntata.

Playlist

01 Ruth Copeland – Your Love Has been So Good To Me

02 Speed, Glue & Shinki – Big Headed Woman

03 Twink – Tiptoe On The Highest Hill

04 I.P.Son Group – A’Ny

05 Codona – Que Faser

06 Comus – The Herald

07 Jack Rose – Cathedral Et Chartres

08 The High Llamas – The Goat Looks On

09 Peter Silberman – Karuna

10 Bark Psychosis – Rose