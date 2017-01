Awella Mixtape, puntata del 25 gennaio 2017

Quanto fossero avanti i Can, e Jaki Liebezeit nello specifico, lo certifica Sacrilege del 1997, album dove artisti di diversa estrazione remixano brani della band di Colonia. In particolare spicca “Vitamin C”, con gli U.N.K.L.E. che, riprendendone il groove di batteria, e accorpandolo a qualche effetto, ne sottolineano la perfezione e la cifra avveniristica…

Ascolta la puntata.

Playlist

01. Scott Walker – Butterfly

02. Marlena Shaw – Woman Of The Ghetto

03. Miguel Angel Fuster – Polvo Lunar

04. Beastie Boys – Namaste

05. Childish Gambino – Redbone

06. Baffo Banfi – Vino, Donne E Una Tastiera

07. Pink Floyd – Careful With That Axe, Eugene (Single Version)

08. Nick Mason – Do Ya

09. Jake Holmes – Dazed And Confused

10. My Bloody Valentine – Instrumental No. 2

11. U.N.K.L.E. – Vitamin C Mix