Awella Mixtape, puntata del 19 gennaio 2017

I portoghesi Black Bombaim amano le collaborazioni, specie se con sassofonisti. Se in Titans del 2012 si affiancavano a Steve Mackay (con gli Stooges di Fun House, ma pure con Violent Femmes e Smegma), nel 2016 alzano ulteriormente l’asticella, chiamando in studio nientemeno che il totem Peter Brötzmann.

Stoner e free-jazz mai così vicini.

Playlist

01. Sandro Brugnolini – Fluttuanze Junior

02. Linda Perhacs – Porcelain Baked Cast Iron Wedding

03. Shelleyan Orphan – Anatomy Of Love

04. Bill Fay – Laughing Man

05. Brian Eno – The Fat Lady Of Limbourg

06. Maki Asakawa – Boro To Furutetsu

07. Black Bombaim & Peter Brotzmann, Pt. 5

08. Mc5 – Skunk (Sonicly Speaking)

09. Psychic Temple – No Recall

10. Terry Riley, Don Cherry, Karl Berger – Köln Improvisation