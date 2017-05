AVULSED, Night Of The Living Deathgenerations

Zitti zitti gli spagnoli Avulsed giungono a festeggiare i 25 anni di attività, e lo fanno con un doppio cd corredato da dvd che li immortala dal vivo nella loro terra natia (per la precisione a Madrid) di fronte a un pubblico scatenato.

Personalmente la band del boss della Xtreem Dave Rotten non mi ha mai particolarmente esaltato. Il suo death metal brutale e con tematiche gore ricco di groove è un tantinello troppo moderno per le mie orecchie old school (alla fine della fiera apprezzo solo i loro demo e gli ep), quindi non mi sbilancerò in lodi sperticate. Gli Avulsed sono degli onesti mestieranti, che si divertono molto a suonare cercando di donare della sana violenza sonica a chi li viene a vedere dal vivo. Il gruppo qui festeggia il ventincinquennale suonando interamente l’ultimo platter in studio Deathgenerations (che non è altro che una raccolta dei loro vecchi pezzi, in versione rivisitata e in versione originale. Un po’ incasinata come cosa, eh? C’è giusto l’aggiunta di diversi special guest, tra cui Kam Lee del mio gruppo death metal preferito, i Massacre). Poi alla scaletta aggiungono brani mai suonati live oppure accantonati per anni. Il risultato è onesto death metal spaccabudella, suonato con metodo e perizia. Certo, non siamo ai livelli dei mostri sacri del genere (Cannibal Corpse, Immolation, Grave, Mortician…), ma il tutto risulta sentito e molto genuino. La registrazione è ben fatta, ottimamente bilanciata e mette in risalto tutti gli strumenti. La voce di Dave Rotten è quella di un maniaco, mentre gli altri componenti suonano come indemoniati.

Il dvd contiene riprese effettuate da ben sei videocamere, gallery fotografica e altre chicche, ed è racchiuso in un lussoso digipak corredato da un gustoso libretto con 150 foto assortite. Non c’è che dire, gli Avulsed hanno fatto uscire una piccola perla dedicata ai loro fan. Il sottoscritto – che loro fan non è – augura comunque alla band altri 25 anni di death metal no compromise!