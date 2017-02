ASPEC(T) / EVIL MOISTURE, Elettricità Della Devianza

Un gruppo di cialtroni, come ebbe (più o meno) a definirli uno dei nostri tempo fa, dopo avere avuto il coraggio di vederli dal vivo in una serata infuocata nella canicola torinese. Mario Gabola (con Mimmo Napolitano, cioè SEC_) ed Evil Moisture/Andy Bolus sono quanto di meglio (o peggio, a seconda di come si percepiscono le musiche noise) vi possa capitare di ascoltare, a loro modo dei personaggi veri e propri. I primi due non stanno mai fermi e sarebbero capaci di tirare fuori dei rumori pure da una cozza morta, Bolus invece è una specie di istituzione delle musiche rumorose del mondo (ha trafficato col frontman dei Boredoms, con Noel Akchote e John Wiese). Soggetti del genere non potevano che incontrarsi e decidere di far uscire una cassetta single-sided e dall’inequivocabile intestazione. Elettricità Della Devianza è dunque l’apoteosi delle circuiterie: bruciate, rattoppate alla bell’è meglio e attaccate con la vinavil scaduta, eppure tremendamente sfrigolanti e vive. In tutto sono tre “pezzi” (le virgolette sono obbligatorie) dove in fondo non si capisce bene chi fa cosa, ma poco importa, dato che chi è già addentro a quel mondo certamente non se lo sarà fatto sfuggire, anche solo per dire faccio collezione di “musiche” che nessuno si sognerebbe mai di avere in casa. Benvenuti quindi in questo esclusivo club di perdenti che amano giocare pesante coi volumi e con macchine e fili, giusto per vedere l’effetto che fa. Ah, la prima e la terza traccia sono editate e masterizzate proprio da Napolitano, la seconda è curata dal solo Evil Moisture. In bocca al lupo per le vostre orecchie, le mie sono già andate…