ARABIA SAUDADE, Americ [+ full album stream]

Dalla sconclusionata officina Lepers Productions arriva quest’altra delizia marcia che si fa chiamare Arabia Saudade, fantomatico trio (Dave, Cava e Superfreak) di scalmanati appassionati di musica portoghese (ma non solo…), che non perde tempo per far capire dove vuole andare a parare.

In “Tonto Deserto” troviamo gli Arabia Saudade in preda a ubriachissimi deliri noise-folk, ma per tutto il resto dell’album non è da meno, dato che il tasso immaginario (?) di alterazione alcolica pare elevato. Si prosegue con la furiosa prova chitarristica di “You’re Livingstone All Over Me”, come a dire: i Pavement stregati dal rock messicano che si dimenano morsi da una tarantola. La dimensione corale pervade tutto Americ (è come aver di fronte una specie di accolita di appassionati terminali di ritmiche funk spesse come pezzi di metallo), paradigmatiche l’articolata prova di “Arabica Paulista” o la grezza e dissonante “Grande Successo”, cantata in un portoghese tradotto dall’italiano grazie a Google Translate, lo ammettono loro stessi. La musica degli Arabia Saudade è folle, ipercinetica e divertita, ascoltare (qui da noi per un po’, ma poi esce in cassetta e rimane in free download…) per credere.

Ah, la band è ospite all’imminente Zuma, quindi i lettori dell’area milanese (e non…) sono avvisati.