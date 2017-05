Alberone Party Program, puntata del Primo Maggio 2017

Le ultime quattro puntate di questa sesta stagione si usano per riprendere i dischi ascoltati durante questo lungo e gelido inverno. La prima delle quattro è il giorno della festa dei lavoratori. In ascolto: Moro & The Silent Revolution da “High & Slow”, Aquarama da “Riva”, Ornaments da “Drama”, The Pier per il disco di debutto, Crtvtr in occasione della stampa in vinile di Streamo, Party Animal perché Sparkle è un disco perfetto per dare la buonanotte.

Ascolta la puntata.