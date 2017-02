Alberone Party Program, puntata del 6 febbraio 2017

Non credevo ma è successo ancora di tornare su MySpace per fare delle ricerche e questa cosa mi sta iniziando a spaventare un po’.

Quello che però non mi spaventa è la puntata del 6 febbraio con le novità discografiche di Cibo, Gazebo Penguins, Moro & The Silent Revolution e quello che verrà da

Mood, Two Hicks One Cityman e Valerian Swing. In apertura i Malfunk che sono stati la causa del mio ritorno in casa di Zio Tom (non quello ma quell’altro).

Per una settimana mi sono sentito come in una puntata di “Che fine ha fatto Carmen Sandiego?”, ma finalmente la ricerca di Tom è finita.