Alberone Party Program, puntata del 24 aprile 2017

Se per due volte abbiamo parlato tanto di #chitarre, questa l’attenzione è maggiore per l’elettronica e le sue declinazioni. Una puntata carica di pelle d’oca e finale da volumi alti. In ascolto: Casino Royale, Be A Bear, Okland, Technoir, Vrcvs, Usual, Alpinismo.

Alberone Party Program L’Alberone “era” un grande albero simbolo di un noto quartiere di Roma. Lì è nato Alberone Party Program, in ricordo delle storie vissute in un città che pulsa musicalmente nel suo sottosuolo. Come le radici non sono mai visibili, così è per la maggior parte della musica italiana dei concerti ad “alto volume e rumorosi”. Alberone Party Program è il piano di cospirazione per conquista del suolo musicale. Le etichette indipendenti, il DIY, le band, le interviste, i live, le monografie. Tutto quello che è italiano (o quasi), underground, bello. Ogni lunedì alle 21.30 sempre e solo su radioflo.it