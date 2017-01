Alberone Party Program, puntata del 23 gennaio 2017

Spesso ci lamentiamo di Facebook come se fosse il male assoluto, perché ci ha cambiato la vita e il modo di vedere e vivere le cose. Io però lo immagino spesso come una zia zitella che si ricorda sempre tutti gli avvenimenti, importanti e non, e te li propina ogni volta che ti incontra, tirandoti il collo da sotto il mento mentre ti sputacchia in facci dicendoti quanto sei bello/a. Ad esempio, nella mattinata del 23 gennaio 2017 mi ha ricordato che il 25 gennaio del 2016 era un lunedì e che sarebbe andata in onda l’intervista fatta ad Enrico Gabrielli per il progetto “The Winstons”, che fu anche un disco ben voluto e seguito lo scorso anno.

Così ho pensato che ogni lunedì che Alberone Party Program va in onda, ascoltiamo dei dischi di underground italiano che potenzialmente potrebbero essere quelli “buoni” nella conta di fine anno.

E quindi in questa puntata, grazie alla Zia Facebook, abbiamo ascoltato: The Winstons, Paresc, Andrea Ra, Leute, R.U.N.I., Black Flowers Café, Give Vent, Hide Vincent, Dags!

Ascolta la puntata.