Alberone Party Program, puntata del 19 dicembre 2016

60 minuti di tempo, quindici brani dai quindici dischi che più hanno influenzato l’ascolto in questi dodici mesi per l’ultima puntata del 2016 di Alberone Party Program.

In ascolto, in ordine sparso e senza nessuna classifica: Majakovich, Flowers or Razorwire, Bruuno, Juju, Mèsico, Labradors, Lazybones Flame Kids, Marnero, Al The Coordinator, Cosmo, Urali, Action Dead Mouse, Ornaments, Cani dei Portici, Crtvtr.

Ascolta la puntata.

Di seguito una diapositiva con le belle parole di un ascoltatore durante l’ultima puntata.

Ci rivediamo sotto l’Alberone il due gennaio.