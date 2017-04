Alberone Party Program, puntata del 10 aprile 2017

Il 2017 sarà l’anno giusto per il ritorno delle “chitarre” ed è per questo che continuiamo a parlarne nella trasmissione che vigila sull’underground italiano.

Gli ascolti di questa settimana ci portano il video di “aprile” dei Majakovich, di “Ada” degli Zeman con il nuovo disco, Non Abbiamo Mai Un Cazzo, in uscita a fine aprile; il disco nuovo dei tostissimi Die Abete Senza Denti, quello di Tommaso dei Girless & The Orphan che adesso è da solo e ha pubblicato da poco “I Have A Call” e del giovanissimo duo “Autunno”. Last but not least, la compilation edita da V4V Records per festeggiare i suoi primi quattro anni di attività.

In mezzo un po’ di ripescaggi con Différence e gli immensi Kina.

Ascolta la puntata.