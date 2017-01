AA.VV., C H O N

Lavoro breve, e a più mani, questa nuova pubblicazione opera della romana Eklero. Dopo l’Octagon Ep dei Retina.it è la volta di qualcosa che probabilmente serve ad allargare il proprio raggio d’azione, magari sempre in ambito elettronico, però converrete che si parla di un campo sterminato. Senking (cioè Jens Massel, già di casa su raster-noton) prova a reinterpretare in una maniera ancora più fisica tutto l’armamentario d’assalto degli Autechre, meno sconnesso ma con lo stesso incedere violento, là dove le ritmiche sono l’essenza stessa della musica proposta. Pixfoil (se ho inteso bene è uno dello staff di Eklero) va di ritmi incalzanti e vagamente balearic, solo immersi a forza in una struttura industrial che lascia intimoriti, mentre Plaster (Gianclaudio Moniri) alza la posta con una take pompata a dovere, che se ascoltata a volume elevato può provocare vertigini e spossatezza. Dei Retina.it si può dire solo del bene, anche questa volta se ne escono con un blob sonoro dalle ritmiche spezzate ma affogate in un’atmosfera plumbea. Quattro esempi comunque diversi tra loro, ma è stato saggio metterli assieme per quest’uscita collettiva.